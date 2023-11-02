許廷鏗聖誕開騷請欣宜任嘉賓：大家放心佢狀態OK

歌手許廷鏗（Alfred）今日（2日）與近百歌手到昂坪360市集，出席明年1月1日假亞洲博覽館舉行的頒獎禮記者會，吸引過千粉絲到場，由於MIRROR粉絲提早4日上山紮營，故成功霸得最佳位置支持偶像，反而炎明熹、李幸倪的粉絲，就只能靠邊站或被迫到後排，現場靚位均被鏡粉攻陷。

Alfred透露若收到頒獎禮邀請都會出席，而聖誕節期間會舉行戶外音樂會，幸而未有撞期，至於否邀請欣宜任嘉賓？他說：「邀請咗喇，希望佢會到，佢應承咗我會出席。（佢唔會拒絕你啩？）佢試吓？我哋互相承諾過大家，會做對方嘅嘉賓。（欣宜為你復出？）又唔好咁講，佢準備好嘅話，我一定支持佢。」

Alfred又指十分開心可以跟欣宜拍了一個MV，他說：「希望參與佢嘅Come Back入面，亦係我好樂意去做，個MV係我哋一齊諗出嚟，為咗個MV演活咗個角色，大家留意番MV，未至於催淚，但會有眼淚湧現。（欣宜狀態OK？）OK，再多嘅事情等佢返嚟後再同大家交代。（仲會有延續？）一向想同佢一齊開騷。（同你開騷令人覺得佢同公司更有問題？）我同佢入公司前已定立咗個友誼，我同佢公司亦有好多溝通，非常順利，大家放心，當佢回來就會更清晰。」