許靖韻佛山開騷使出渾身解數　全場歌迷High爆尖叫

英皇歌手許靖韻（Angela）日前喺內地舉行《許靖韻情歌告白演唱會-佛山站》，4年冇開Show，期待已久嘅歌迷更加熱情，兩個幾鐘嘅演唱會上不停瘋狂尖叫，Angela亦相當賣力，使出渾身解數，整晚唱咗24首歌，又以鋼琴自彈自唱，並再度挑戰佢嘅「強項」，以跳唱環節回饋Fans。

整個演唱會分為5部分，Angela表示每一部分佢同團隊都有擺自己鍾意嘅歌曲喺裏面，甚有意思，如第一部分係佢喺今年所參加嘅綜藝節目中唱過嘅歌；第二部分係自彈自唱、自己創作嘅歌曲；第三部分則係「小背心」曾翻唱過嘅歌；第四部分主要係演唱屬於佢自己嘅歌。提到演唱會上特別編排咗兩Part跳唱，Angela就話希望可以挑戰自己，「因為有3、4年都冇現場跳舞，今年亦都係參與咗一個節目裏面跳多咗舞，所以希望可以呈現一個有進步嘅自己畀大家睇。」佢又透露最難係同Dancer夾舞嘅時間比較少，因為Show前要到美國演出，返嚟之後又忘記咗之前排好嘅舞步，「我畀自己今次跳唱60分，因為我之前嘅舞台上一路跳一路唱咁多嘅部分係比較少，有40分係可以再進步好啲。」

問到今次演唱會嘅難忘事，Angela笑言係換衫部分，「我同同事之前有Rehersal過換衫，係非常之匆忙，大家都流晒汗、好緊張，因為得兩分幾鐘去換好一套衫，同埋今次啲衫都唔容易着，換衫之餘亦都要換髮型、換飾物，所以喺Quick Change部分我覺得係最大挑戰！」除此之外，向來為食嘅佢一早部署好完Show後要去餐廳食餐勁，佢更興奮到喺台上同現場粉絲開心Share完Show後要去嘅餐廳，誰不知渴望已久嘅願望竟然落空，最後要返酒店食外賣。皆因佢完騷後去到餐廳，發現好多歌迷一早霸定位喺餐廳等佢，有近20張枱，故為免引起混亂及妨礙餐廳做生意，最後佢哋都係決定買外賣返酒店吃，佢笑稱：「但真係好多謝歌迷嘅支持，希望都帶到啲生意畀間餐廳啦！哈哈！」