高海寧孖黎諾懿馬國玩火　晒結實玉背怕醜掩心口

藝人黎諾懿主持的無綫節目《隨懿深度行》邀請好友高海寧（高Ling）擔任嘉賓，二人齊齊玩轉位於馬來西亞南部的雪邦，高Ling坦言對旅程充滿期待：「我要今次旅程係好舒服、歎、放鬆心情同埋吃喝玩樂！」諾懿當然盡力滿足她的要求，兩人首先參觀下榻酒店，房間闊落舒服之餘，走出露台更可飽覽無敵大海景，令高Ling大嘆猶如置身馬爾代夫！穿上靚靚露背裝、大晒結實玉背高Ling，面對靚景表現興奮。之後他們又大玩越野電單車體驗「速度與激情」，想不到高 Ling原來勁玩得，一邊開快車一邊興奮大叫，又不忘伸脷賣萌，大晒可愛童真一面。

今次旅程有動亦有靜，諾懿帶高Ling體驗傳統手工藝蠟染，高Ling製作手工藝時透露：「我好鍾意畫畫，依家都學緊油畫，想開個畫展做善事。」塗色時看似雞手鴨腳的諾懿，最後製成品竟然十分出色，高Ling笑言：「估唔到佢咁有藝術細胞，可能係跟佢個仔學，佢之前唔係咁㗎！」之後兩人去到當地「天空之鏡」沙沙蘭海灘影錯覺靚相，兩人一時扮被風吹走、一時又大戰哥斯拉，最後更合力做出巴黎鐵塔反轉再反轉，玩得不亦樂乎！

美食方面，兩人大歎忘不了魚和啤酒火鍋，高Ling食魚時不小心將魚鱗掉落心口，她即時掩住心口露出害羞表情，狀甚可愛。去得馬來西亞指定動作之一當然是食榴槤，她亦趁機澄清自己並非如傳聞中一樣十分愛吃榴槤：「其實係個美麗的誤會，有一次拍旅遊節目，有人問我鍾唔鍾意食榴槤，我話我媽都鍾意食，我就唔抗拒。大家知道我願意食榴槤後，就流傳成我好鍾意食榴槤！」

節目尾聲，二人在沙灘一邊享受晚餐一邊欣賞火舞表演，高Ling觀賞時已投入度一百分，既擔心表演者安全問題，又忍不住被眼前的精湛表演吸引到尖叫連連；之後更獲邀參與火舞表演，事後她興奮地說：「當下嘅感受係好投入、好開心，雖然我唔驚火，但都會緊張，有一種腎上腺素飆升感覺！」