思家大戰︱周秀娜領軍對撼　鄧梓峰被邀請3季終現身

無綫節目《思家大戰》收視高企，為配合台慶月，今集更邀得台慶劇《叠影狙擊》演員和台慶主持上節目玩遊戲，由周秀娜（娜姐）率領的「叠影狙擊」隊成員包括黃浩然、郭政鴻、關禮傑和蔡穎恩，對戰鄧梓峰（十郎）率領的「台慶MC」隊，成員包括黎芷珊、馮盈盈、林溥來和吳幸美。

今集Chit Chat環節火花十足，娜姐透露在新劇挑戰一人分飾兩角，黃浩然則自爆是大反派：「同娜姐對手戲比較多，表面上好似利用佢，但中段會慢慢鍾意咗佢，所以拍攝時要揣摩一吓。」郭政鴻透露和關禮傑在劇中飾演兄弟，兩人會有不少衝突場口，更劇透謂：「我哋呢套劇有好多反派！」

另邊廂，一班台慶主持個個牙尖嘴利，主持李思捷呻爆用了三季時間才請到十郎上節目，十郎聞言笑謂：「兩個原因，第一我要諗着咩衫上嚟，呢個諗咗年幾；第二我要睇好多集先，要知道點玩先夠膽上嚟，即係好似我讀書咁，我要留幾年班先夠膽考會考！」芷珊姐姐則開心表示做台慶主持有得着靚衫，思捷聞言即口多多說：「你真人同上鏡都咁靚，我細細個就睇你！」芷珊姐姐聞言即扮嬲指着思捷說：「你係咪要講細細個呀！」場面搞笑。

問答環節氣氛同樣熾熱，問到「有一個相同性別孖生兄弟姊妹嘅好處」時，娜姐回答：「可以頂替對方。」思捷聞言說：「你喺劇入面係咪咁？」娜姐笑言：「唔係，但我哋Share男朋友用！」鄧梓峰回答則更驚爆：「追同一個女仔，邊個得閒邊個去！我都有一對孖仔，呢樣佢哋冇話畀我聽，我估啫！」