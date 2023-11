台灣歌手陳昇今日在台北開記招,宣布即將舉辦第30次跨年演唱會,這也是他早前捲入「#Me Too」風波後首次露面,事件中他被一名女設計師指控酒後性騷擾,甚至還對其灌酒、狂問「要不要跟我做愛」,後來陳昇以「只是開玩笑」帶過,但女設計師仍感到不滿。

陳昇就性騷擾事件在記者會上公開道歉:「I’m really sorry about this,這個就是很典型的一個蠢叔叔,做了一張蠢專輯,在一個蠢會議裏,講了一堆蠢話,造成一堆蠢問題。」

陳昇承認自己以往日子的確過得有些得意忘形,後來幸得朋友提醒,糾正他在甚麼年紀該說甚麼話。他又覺得對家人、團員非常對不起,對此十分抱歉。他坦言自己花了65年時間,才慢慢練就該如何校正、檢討自己的態度:「如果可以再給我5年、10年,我可以證明自己是一個好人,我將要這樣做,我要證明自己是不錯的Rocker,不是瘋狂的Rocker!」被問到太太的反應,陳昇就指太太是很理性的女性,以前在律師事務所工作,「我回家後,她已經給我來了一個家庭法庭了。」