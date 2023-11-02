莊思敏簽約黄子韜旗下：我相信佢唔會走我數嘅

藝人莊思敏（Jacquelin）、林寶玉及吳岱融今晚（2日）出席活動接受獎項。近來轉戰內地直播帶貨的Jacquelin獲頒「至Top主播」獎，她表示高興能有新嘗試，自己仍在學習中：「比想像中難，一嚟普通話唔係我母語，二嚟直播帶貨有好多禁詞。」他解釋自己強項介紹美容產品，但條列列明除非該產品有相關證書，否則不能隨便使用美白、保濕或抗衰老等字眼，因此要時間適應，她笑言仍尚未結算故未知成績如何。談到她直播帶貨期間獲緋聞男友汪小菲送大禮打賞，她説：「多謝佢，因為大家都做主播，大家都明大家難處，所以好需要互相鼓勵同扶持。」她指對方的貨品很受歡迎，大讚汪小菲是一個很好的供應商。之前曾試過被港商家走數的她，表天今次與她簽約公司的老闆是內地小生黄子韜，笑言：「我相信黄子韜唔會走我數嘅。」談到她早前捲入虛擬資產平台JPEX事件，她坦言自己也是受害者，亦已將所知的全告知執法部門，自己的責任已完成，亦沒有甚麼再交代。

至於創業5年多的林寶玉則獲得「女企業家」奬，生意包括美容及名牌服飾的她，笑言托賴生意仍能維持，現正打算擴展其美容生意，問到是否想專注生意故早前向亞洲心動娛樂請辭？她直言因業務擴張近一倍，因此希望投放多點時間在生意上，但仍會經營幕前工作：「最近開咗自己嘅影片頻道，仲突破自己用普通話拍片，希望可以接觸到亞洲華人，希望自己嘅格局可以擴大啲。」談到時間上如何取捨？她直言最少有一半時間放在美容生意，幕前則排第二，問到拍拖？她笑指不知排第幾位：「可以再等吓先，我一路派緊籌，依家工作重要，拍拖未諗清楚，仲揀緊。」

同場的吳岱融獲頒「出色演藝人」奬，入行超過40年的他，坦言演員是自己最喜歡的工作：「做過幕前又做過幕後，不過覺得做演員好啲，因為之前做過導演仔，啲嘢要由頭跟到尾，時間好長，演員做完拍拍囉柚就走得。」他更笑言怕怕，以後不再當導演。另剛於新加坡拍完賀歲電影的他，透露將於本月11日跟朋友於當地舉行演唱會，笑言可將之當成慶祝入行40年。