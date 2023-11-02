動作片初哥學做打星　盧慧敏一雙美腿成最強武器

藝人黃宗澤、周秀娜主演的警匪電視劇集《叠影狙擊》將成為無綫台慶劇並於下周一(6日)播映。劇中盧慧敏(Amy)、蔡浩然(Scott)和張凱娸(娸娸)首次演出電視劇集，並要應付大量動作場面，開拍前按劇組要求，他們接受了一連串特別訓練。身為動作片初哥，要睇得又打得，必須下苦功，學習做打星之前，一切從拉筋開始。

舞蹈員出身的Scott，本應是筋骨最柔軟的一個，但眼見他被導師按在地上進行「深度拉筋」時，露出痛苦表情，可想而知其他2人Amy與娸娸的情況更慘不忍睹。Scott說：「我跳開舞都覺得好辛苦，原來打交比我想像中複雜好多，所以我完全明白身邊兩位嘅感受，我上完堂返屋企要休息一整日，再用熱水浸脚，條腰勁痛，但我知道娸娸上完堂之後，就連落樓梯都有困難。」在旁的娸娸聞言表示：「因為我平時係冇做開運動，上完堂之後，我係坐低、起身、行樓梯，都會發出痛苦嘅聲音，但其實係好事，學多樣嘢，做演員需要好好裝備自己。」

至於Amy，劇中將首度嘗試飾演奸角，一雙長腿更是她的最強武器，Amy解釋道：「劇入面我經常要用隻腳去同人打，主要集中訓練雙腿，但原來踢腿用嘅肌肉，同我平日做運動運用嘅肌肉係唔同，真係要練，有排搞，其中一位師傅好好，不斷鼓勵我話：『冇嘢難到你㗎！你要做第二個楊紫瓊㗎！』，於是我就會忍住痛同自己講：『冇嘢難到我㗎！冇嘢難到我㗎！』」Scott亦相當認同：「師傅唔會話『乜你咁渣㗎！』，佢哋會不斷同你講：『你做到㗎嘛！你唔係要做武打巨星咩？你要做甄子丹！』雖然聽落好搞笑，但對我哋嚟講，係一個好正面嘅鼓勵。」