AKIRA讚兒子眼睛像林志玲　爆老婆喜歡與仔共舞

由日本男星AKIRA領軍的組合《EXILE》將在12月9日於台北舉行演唱會，身為台灣第一名模林志玲老公，一早視台灣為第二家鄉，早前他旋風來台30小時宣傳，提到今次亦是《EXILE》首個海外專場，他開心地說：「我哋有各式各樣的不同演出及表演方式，今次由TAKAHIRO、SHOKICHI、NESMITH、KENCHI、TETSUYA和我，6個人的特別形式進行演出，除了獻給台灣當地的粉絲，我們也特別為從日本或其他地方來的粉絲計劃了一些未曾嘗試過的特別驚喜，希望能夠盡興地享受。」AKIRA表示一直夢想在台演出，現在實現夢想，非常開心。

演唱會嘉賓是艾怡良，上次同場表演是台南跨年，一直很喜歡聽她的音樂，另外還有之前由徵選會選出的THE JET BOY BANGERZ，這也是他們海外第一次表演。AKIRA希望有機會培養台灣的新人，目前在台灣有舞蹈學校，希望給有夢想的年輕人更多表現機會。問到跳舞體力如何?他大方表示體力跟年輕人相比會有差別，「自己是正常人，不過舞台魅力與表演層次更見進步，不會因為體力就差很多。」他會保持運動緞鍊體能，自嘲鍛煉時候像野獸，並預告今次演唱會有機會騷肌。

提到尚未足兩歲的兒子，他稱兒子眼睛跟媽媽比較像，教子方面，他採引導及講道理方式，不會動氣，希望兒子跟自己一樣喜歡運動，將來也想讓他嘗試站在舞台上的感覺，但認為始終是小朋友人生，會支持兒子做任何事。他表示平時也會跳舞給小孩看，也會跳兒歌舞，但會加入街舞形式，小孩會看得更加開心，「兒子會模仿童謠舞蹈動作，志玲也會跟著一起做，兒子現在很喜歡照顧別人，會把自己玩具給同學玩，也很想幫忙別人做事。（遺傳你表演細胞?）兒子不會特別表演，有時候會自己轉來轉去。」他稱自己歌迷遍及不同年齡層面，有橫跨三代，有小朋友也有7、80歲歌迷。