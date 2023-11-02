肉體摩擦 最強Morning Call

另一半朝早賴床叫極都唔願起身？唔使咁勞氣，性學家話「肉體摩擦」係最強Morning Call！唔信？今次介紹嘅四仔就示範畀你睇！

教訓老婆

如果你老婆係懶瞓豬，賴床遲到仲要發你脾氣，點算好？呢套由Pure Passion推出嘅《Pure MILF #18》，就提供咗一個唔錯嘅解決方案。影片搵嚟Angelika Grays、Abby Somers、Brandi Love等輕熟女脫星化身脾氣勁大嘅人妻，每朝都因為賴床問題而同老公發生摩擦……某日呢班老公嗌到喉沙都叫唔醒老婆，嬲嬲地出埋「兵器」，激烈嘅活塞運動果然奏效！不過凡事都有利弊，經呢次摩擦，呢班淫妻要求老公以後都用呢招嚟Morning Call，精力少啲都唔掂！

睡夢高潮

同居女友晚晚煲劇唔願瞓，第二日返工又唔肯起身，作為暖男嘅你會點做？由MixedX出品嘅《Not That Innocent》，片中一眾暖男，決定提早一粒鐘起身，不斷用自己嘅肉體摩擦飾演懶瞓女友嘅Candee Licious、Amirah Adara、Christina Shine等一眾索女，通過令對方獲得高潮，唔好再賴床。本來用呢招嚟喚醒另一半，效果唔錯，點知女友醒咗之後有投訴，話頭先嘅高潮發生喺睡夢中，感覺唔夠真實，要暖男嚟多次，認真難服侍！值得一提，全片用上大量主觀角度拍攝，可以令四仔迷睇得更投入。

真情流露

有人話，四仔脫星嘅床上表現太誇張，咁換上素人演出，觀感會唔會有啲唔同？由True Amateurs製作嘅《True Amateurs #27》，就有辦你睇！影片由Paisley Porter、Aubree Valentine、Miss Lexa等多位素人脫星參演，個個都青春逼人兼樣靚身材正，本身已經相當有睇頭，而且劇情滲入濃濃嘅愛情元素，再配合埋佢哋發自心底嘅呻吟聲同七情上面嘅情慾演出，分外有感染力，相信四仔迷會睇得相當興奮。