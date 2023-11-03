【是日通勝】

農曆九月二十

癸卯年 壬戌月 乙丑日

吉時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：整路、祭祀、飾垣

忌：動土、嫁娶、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：18、29、34

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

金牛座：天無絕人之路，身處逆境也應該保持樂觀！

雙子座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

巨蟹座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

獅子座：生活惡習再不糾正，感情悶局將難以打破。

處女座：職場上要跟難纏的人周旋，不容半點鬆懈。

天秤座：吵鬧傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

天蠍座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

人馬座：健康一般，壓力沉重，提防身心超出負荷。

山羊座：不應拿自己跟別人比，跟自尋煩惱沒分別。

水瓶座：獲好運氣加持，反思自身不足，有利成長。

雙魚座：跟身邊人分享好運，人際關係可望大躍進。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 正財旺

（跌）羊 精神差

鼠：迎來幸運的一天，工作表現可圈可點。

牛：心平氣和，能冷靜處理一些複雜問題。

虎：財運低迷，行事要小心，可避免破財。

兔：搭上好運的順風車，對求職者最有利。

龍：易意氣用事，適宜獨處，讓自己冷靜。

蛇：謙虛低調能贏得別人尊重，有利事業。

馬：壓力大，易犯錯，做事切忌一意孤行。

羊：是日沖煞，諸事不順，精神狀態欠佳。

猴：正財運佳，努力工作，可望多勞多得。

雞：處事易贏得掌聲，有意想不到的收穫。

狗：花錢要量入為出，切勿打腫臉充胖子。

豬：心情紛亂時向朋友求助，勿鑽牛角尖。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

陽刃格 劫財星

人為財死，鳥為食亡。這是一個非常現實的問題，沒有對錯。人人都喜愛錢財，劫財星不一定是劫奪自己之財，也可以是為自己帶來進財，當然不是犯法而得之財，是合情合理合法得財。一般在命理上，叫比劫分財格，是與人合作而得財之意思。

劫財星代表錢財破損，不願意的消費，是一種無奈而消耗自己錢財之星。在人物上代表兄弟姐妹朋友、同事拍檔、競爭對手。劫財星就是剋破財星之五行，不論男女命，一對情侶的第三者，流年劫財星沖命中的夫妻星，最容易被人破壞而分手，流年劫財星合命中的夫妻星，情人最容易被第三者合走。

天干地支見劫財星稱為陽刃格，一般用羊刃格，因為陽與羊同音。五行之氣來到旺極而去轉變陰陽，為之陽刃。陽刃格對命主之五行不在當令之月份出生，非常有利，因為自己五行氣弱，不足以駕馭財官，得到代表朋友拍檔的劫財陽刃星幫助，分享金錢與駕馭權力地位，這就是比劫分財格與陽刃駕殺格。

陽刃格大忌身旺，因為自身有足夠力量，毋須別人來幫助，金錢權力地位可以獨享。劫財星就是見血刃的競爭對手，爭財爭權爭情人，爭生意與戰爭，那不是成王敗寇之局面呢？