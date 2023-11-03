Baby疑遭全面封殺　新劇出街恐遙遙無期

藝人Angelababy和張嘉倪疑因現身「19禁」歌舞騷而遭進一步封殺，二人的社交平台帳號突然被禁言，引發網民熱議。事件牽連甚大，Angelababy多部未上映的劇集和廣告代言亦受到波及。

內地藝人Angelababy、張嘉倪因被指疑現身韓國女團BLACK PINK成員Lisa參演的法國巴黎「19禁」歌舞騷，前日在二人的社交平台上，網民無法追蹤及發訊息給二人。不過，其後帳號已回復正常。正當外界以為風波已了時，昨日二人的微博及抖音帳號竟皆已被禁言。

前日晚間，Baby及張嘉倪的微博帳號首頁竟顯示：「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」而先前雙方抖音帳號均已被禁言，抖音違規處罰說明顯示：「該用戶因違反《抖音社群自律公約》的相關規定被禁言」二人疑被官方進一步封殺。此前，Baby有份參與的廣告和節目均被除名和下架，連長駐的綜藝節目《奔跑吧》新一季錄影亦未見她影蹤。

工作室「擺爛」回應

Angelababy、張嘉倪被禁言一事遭外界一沉百踩，有網民盤點兩人手上的劇作，Baby還有與宋威龍的網劇《相思令》、友情演出的《漫影尋踪》，張嘉倪則有成毅的新劇《英雄志》，被指應上映無期；亦有網民指Angelababy的廣告被審查中，服裝、保暖衣廣告即時換相。但這些品牌的宣傳社交平台仍有Baby「蹤影」，暫未被割席。對於Angelababy疑遭封殺，工作室亦首次回應，表示：「現在只能沉默。」