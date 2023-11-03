袁偉豪自爆暴瘦捱出禍：成日自己同自己講嘢

繽FUN星網人氣節目升級豪華版《星級煮意》，逢周五在繽FUN星網播出，由譚俊彥(Shaun)擔任「星級品評師」，新一集請來藝人袁偉豪(Ben)做嘉賓，Shaun親手炮製了一道特色秘魯沙律款待。不說不知，原來二人早在加入無綫前已認識，Ben表示對Shaun第一個印象是既Cool又有性格，並大爆當時Shaun駕駛跑車，十分有型。

Shaun自嘲以前年少氣盛，現在年紀愈大，愈要追求穩定，Ben對此大表認同，並表示十幾年前初入電視台時，衝勁十足，為拍好無綫劇《鐵探》，他任性得逼自己減磅減到不似人形，令身體出現健康問題，亦甘願承受。演戲上，袁偉豪追求角色不重複，近年追逐音樂夢的他亦相當熱血，新歌《御林軍之壽辰》起音樂時，還有點《流星花園》的青春味道。

Shaun自爆揸車易忟憎，當感到煩躁時就會哼袁偉豪首次一手包辦曲詞編監唱的《馬路英雄》，所有問題自然會輕輕帶過，可謂車道上的心靈雞湯！Shaun演戲試過迷惘期，不知道如何演，有次要演角色死掉，他稱：「今次應該點死呢？我衝出廠，唔識做向前輩請教。」Ben原來亦遇過處理不到的角色，不過他的傾訴對象首選竟然是「自己」，大家想知道多些，就要立即來看《星級煮意》啦！