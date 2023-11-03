東方日報C1：楊茜堯化身港版宋慧喬　惡鬥林夏薇

繼視后佘詩曼後，觀眾期待已久的另一位視后楊茜堯將於12月返無綫開拍新劇《黑色月光》，劇中角色與宋慧喬《黑暗榮耀》的角色相似，更會與同是視后、罕有演大反派的林夏薇惡鬥，實行鬥氣場、鬥演技！楊茜堯上一套拍的無綫劇已是2017年的《再創世紀》，直言希望在事業上衝刺！

藝人楊茜堯之前傳出會拍《家族榮耀之繼承者》，但看過劇本後不了了之，不過，本報收到消息，她將於12月落實返娘家無綫開拍新劇《黑色月光》，此劇本來安排11月開工，但由於現時男主角及其他角色還未完全定案，故需要延遲至12月才開拍。此劇監製是之前找佘詩曼回巢開拍台慶劇《新聞女王》的鍾澍佳，今次他為楊茜堯度身訂造角色。

《黑》劇題材及劇本相當特別，劇中楊茜堯的角色跟之前韓國熱播劇《黑暗榮耀》中宋慧喬一角某程度有點相似，劇中宋慧喬在高中時期受校園霸凌及嚴重虐待，18年後實行縝密的復仇大計，要多位加害者為過去付出代價，劇情施虐、血腥及充滿語言暴力，讓人不寒而慄，其眼神冰冷，之後以牙還牙、以眼還眼，將黑暗加倍奉還，盡顯演技。而楊茜堯向來演技精湛，多年來受盡觀眾支持，2012年她憑着劇集《名媛望族》首奪視后，亦曾於香港、馬來西亞及新加坡奪得「我最喜愛電視女主角」，她在《溏心風暴之家好月圓》、《宮心計》及《On Call 36小時》多個角色至今亦令觀眾相當難忘，去年初播映的《家族榮耀》中，她的角色黑化成終極奸角，今次要拿捏《黑》劇的陰暗角色，絕對難不到她。

「喺事業上衝刺吓！」

楊茜堯接受本報獨家訪問，坦言之前已曾接觸監製鍾澍佳，但還未有進一步消息，現時一切交給經理人代談，她對今次合作相當期待：「我對佳哥嘅劇本好有信心，一定係好嘅，適合我嘅我一定會拍，可以返出嚟拍劇我都開心。我好多年冇拍TVB嘅劇，而且本身同薇薇認識，以前一齊拍過《收規華》，已經好熟落，如果真係再合作都會有默契。」她又指初入行時都拍過鍾澍佳的電影作品《月滿抱西環》：「難得返嚟可以拍到佢嘅劇，我好開心。」說到拍劇時小朋友由誰照顧？她說：「阿謙之前拍完劇返咗嚟，如果到時佢得閒就由佢幫手睇住小朋友，我同佢都好放心。如果時間、角色適合，我都想拍吓，我好想做吓嘢，希望湊小朋友之餘，都可以喺事業上衝刺吓。」

今次《黑》劇的女主角還有視后林夏薇，劇中挑戰飾演大反派，角色反叛的她受訪時說：「我都聽到消息，再次同茜堯合作非常期待，之前合作《收規華》好有火花、好愉快，終於有機會再合作，不過其實好多具體內容我都未知，要等公司通知，希望今次再有唔同嘅火花。」問到想跟哪位男主角合作？她說：「其實我咩都未知，未正式通知，我只係知有茜堯。」她之後會到馬來西亞出席品牌活動，屆時更會與當地粉絲搞見面會，她說：「上年去馬來西亞啲粉絲好熱情，今次係第一次搞粉絲聚會，好期待！」

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