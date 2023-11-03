3大貼士　趕走毛衣刺痛感

就快到踏入冬季，是時候買定一些毛衣和針織衫準備過冬。但是，穿着毛衣或針織衫時是否總是隱隱覺得刺刺、痕痕的，特別不舒服，其實有可能和你穿着的方式或者衣物的材質相關，以下將介紹讓刺人的毛衣變得乖巧服軟的小技巧。

刺的源頭

首先，在衣物的材質上，毛衣或針織衫如果選用了纖維比較粗的材質來織造，那麽當衣物與皮膚接觸時就很容易產生刺癢的感覺。因此大家應挑選材質柔軟的衣物，但如果仍有刺刺的感覺，極大可能是因為肌膚乾燥所導致的。冬季乾燥，保護肌膚的水分也會減少，肌膚更加敏感，因此穿着毛衣容易被纖維刺激。另外，如果毛衣和針織衣物與肌膚大面積直接接觸，也很容易產生刺痛感。

貼士一

剛剛提到，刺癢感與毛衣、針織衫的纖維粗細成正比，愈粗的纖維愈容易引起刺痛感。因此，建議挑選喀什米爾羊毛或是棉等纖維較纖細的材質。而大多數人買毛衣都是為求保暖，所以都會挑選羊毛織造的，但它的保暖是建立在失去舒適的基礎上。羊毛就像是頭髮一樣，表面有鱗片，也是造成刺感的主因。因此想要挑選一件溫暖的毛衣，又想避免刺痛感，建議可以挑選羊毛與棉、亞克力纖維的混紡材質。

貼士二

此外，穿着毛衣時感到刺痛的另一原因就是因為肌膚與毛衣、針織衫大面積接觸。因此，可以採用多層次穿搭法避免衣物直接接觸肌膚。盡量挑選寬鬆的毛衣或針織衫，並在裏面配上一件內衣，不僅能最大程度減少刺痛感，還能增加禦寒、保暖的功效。而冬天不少人愛穿高領毛衣或是圍上頸巾，但是頸項周圍的肌膚最為敏感，如果肌膚特別敏感也可穿上一件樽領衫。

貼士三

如果想要毛衣柔軟蓬鬆，減少磨人的刺感，可以在清洗毛衣的時候加入柔順劑，效果就如同抹了護髮素的頭髮一樣，使其順滑。不過正式操作前，請先閱讀毛衣洗滌標籤的說明。此外，如果羊毛成分在45%以下，可以試試以下方法。首先用滋潤的洗頭水輕揉搓洗毛衣，然後在盆裏倒入冷水並加入白醋，把毛衣外翻後泡在水裏，確定衣服都吸飽水，再用潤髮乳輕輕的搓揉。最後，靜至約30分鐘並用冷水沖乾淨，以按壓的方式來濾掉多餘水分，之後鋪在毛巾上在陰涼處風乾，待完全乾燥後，把衣服收進袋中、放在雪櫃凍一個晚上，就能令毛衣乖乖就範。