83歲影帝阿爾柏仙奴被判每月畀29歲女友34萬養仔

83歲美國奧斯卡影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）與29歲電影監製女友Noor Alfallah於上年疫情開始期間邂逅拍拖，今年6月在沒有事前計劃下誕下兩人首胎兒子Roman。雖然兩人仍是情侶，Noor卻在9月入稟申請要求阿爾支付贍養費。洛杉磯法庭判決阿爾每月向Noor支付3萬美元（約23.4萬港元）贍養費，再支付1.3萬美元（約10.1萬港元）作為夜班護士費，並負責一切醫療保險以外的醫療開支。阿爾需要預繳11萬美元（約85.8萬港元），每年並放1.5萬美元（約11.7萬港元）進兒子的教育基金。如果阿爾收入增加，可以額外支付最多9萬美元（約70.2萬港元），養細路認真貴！

阿爾與Noor將有同等的法律撫養權，共同決定假期、學校與課外活動選項，而Noor將有主要撫養權，阿爾則有探訪權。阿爾一直未婚，與舊愛們育有3名孩子。Noor來自富貴家庭，向來鐘情比父親年齡更大的有錢有名氣老男人，曾與英國樂隊滾石（The Rolling Stones）80歲主音米積加（Mick Jagger）拍拖。