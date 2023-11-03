東南亞新食力　親民高級兼備

最愛旅行的港人近排頻頻北上搵食，其實本地都有很好餐廳靜待發掘。近日有東南亞風格的餐廳開幕，提供地道和創意菜式之餘，還有高級的限定美饌，想味遊東南亞，唔使搭飛機都得。

創意料理

星、馬、泰、越的美食各有特色，想一次過品嘗都不難。將軍澳開業的南洋美餐室山打根，菜式糅合了印尼、星馬、越南、菲律賓和海南的特色再加以創作，如南洋沙嗲牛肉，以馬來西亞沙嗲醬加沙茶醬、蠔油和豉油等製作的港式沙嗲醬混合，配河粉、粉絲、銀針粉或摻摻都咁惹味。店內的番茄湯，選用意大利番茄醬和雞湯調配，無論是做成鮮茄蝦湯飲或鮮茄牛肉湯飯，酸香開胃。其他還有咖喱雞西多士、港式葱油麵、香荽胡椒花甲蜆湯和椒絲腐雞肉湯粉等選擇，吃時配一杯咖央奶茶或混合美祿和咖啡的虎咬獅，更添風味。

星洲小販美食

新加坡的海南雞、肉骨茶舉世知名，得閒去掃街亦相當驚喜。來自當地的Chatterbox Café在啟德開設新分店，餐廳以木材、藤織和竹飾面等裝飾配綠色植物，很有度假的悠閒感覺。因應新分店，餐廳以「Chat ‘N’ Chill」為主題，除有白胡椒肉骨茶、海南雞飯和招牌珍寶帶子喇沙等菜式，還特地推出期間限定的濃香咖喱醬炒琵琶龍蝦、脆炸海白魚配秘製榴槤辣椒醬和特級椰子雪糕配榴槤蓉伴椰糖漿等地道新加坡小販美食，熱辣辣時來一杯鮮果冷泡伯爵冰茶或四季柑香茅啤酒，清爽又解渴。

高質泰菜

泰菜的夜市固然有美味小食，當地亦有很多高級餐廳和知名大廚，為客人帶來高質泰菜。中環現代泰式海岸料理餐廳Plaa於11月9日至10日和米芝蓮指南年輕主廚大獎得主Chef Aom合作推出四手饗宴，大廚師給合現代泰式和西式元素，創作出精緻的嘗味菜式。Larb帶子配涼拌菜配以泰北傳統風味，淋黃椒海鮮醬，吸睛又開胃。以乾式48小時熟成的烤馬友配羽衣甘藍醬和脆魚，魚香肉嫩。另一道用香茅、五香粉和酸甜乾葱配的風乾乳鴿，口感豐富。客人也可選佳餚配對，進一步提升品味體驗。