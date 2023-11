美國天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)的聖誕歌曲《All I Want For Christmas Is You》膾炙人口,她昨日(2日)於社交網站分享與著名內衣品牌Victoria's Secret合作的聖誕內衣系列宣傳照片,穿上紅色內衣於紅色背景下與兩隻小狗一起擺甫士,大晒豐滿身材。年過半百的她容光煥發,保養得宜!

她又換上另一套玫瑰金色內衣,圍住一條白毛圍巾,於雪花背景下笑得燦爛。