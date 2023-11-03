如願同林秀晶拍戲　李東旭自爆已習慣單身生活

韓國41歲男星李東旭與44歲女星林秀晶主演的新片《單身首爾》將於11月29日在韓國上映，2人今早（3日）出席發布會。

電影講述李東旭飾演的知名網紅英浩覺得一個人生活很好，而林秀晶飾演的出版社總編輯賢珍則覺得一個人生活並不好，兩人一起製作關於單身生活的書籍時發生的故事。

李東旭指《單》片中的角色都好可愛和討人喜歡，相信全國的觀眾都會喜歡，林秀晶則笑指很多角色都跟她很相似，所以很有共鳴。而兩人曾在韓劇《WWW》中短暫同框，李東旭說：「我當時扮演林秀晶的前男友，雖然只出現了2分鐘，但觀眾們都好喜歡，希望看到我們正式合作，今次有機會一起拍戲，真的很高興。」林秀晶則表示：「我記得在升降機門打開那一刻，就感受到李東旭在發光，今次是第一次正式跟李東旭合作，演技真的很好。」

而今次是李東旭相隔多時再拍現實愛情劇，他說：「之前拍的《九尾狐傳》和《鬼怪》都是科幻類型的作品，讓我好想體驗一下會在身邊發生的事，因為已有好久沒有拍過愛情劇，《單》片剛好就是現實愛情劇，加上拍檔是林秀晶，剛好滿足了我的願望。」

問到對單身生活的想法，李東旭笑指覺得自己已漸漸適應一個人生活：「我的戀愛細胞好像快要死光了，如果和其他人一起的話就要顧及對方的感受，獨處時就可以做自己想做的事，我好像開始習慣不會受到其他人妨礙的生活，但心底裏還是有覺得孤獨和希望遇到好對象的想法。」林秀晶亦表示：「能夠兩個人一起當然很好，但我覺得就算自己一個人也沒關係。」