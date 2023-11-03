陳奕迅邀梁朝偉拍新歌MV：本來想搵埋張學友

歌手陳奕迅最新專輯《CHIN UP》及續約環球唱片發布會今日（3日）於澳門舉行，邀請近千歌迷一同參與，記者會先是由一班小朋友演繹Eason與環球18年合作中的金曲，繼而環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅、陳奕迅經紀人甘菁菁（Lisa Kan）及Eason，齊齊進行簡單而隆重的簽約儀式。環球多個主要國際市場的管理層亦有到場支持，更送上一幅中國式水墨畫，上面寫上「七百五十億」數字，這是Eason由簽約環球至今，數位平台上的串流累積播放率。

陳奕迅新專輯中的作品《社交恐懼癌》的劇場版MV亦首播放，驚喜出現國際影帝、威尼斯電影節終身成就獎的梁朝偉參演，偉仔於MV出現時，全場嘩然，掌聲不斷。有份參與專輯作曲、編曲、寫詞的李榮浩，亦有拍上短片祝賀。

陳奕迅對於今次推出新專輯，他表示：「這張專輯的製作歷時4年，真實地記錄了這四年間我感受到的心路歷程，希望在經歷人生跌宕起伏的大家能透過我的歌曲注入能量與活力，鼓勵大家振作精神，用CHIN UP精神面對未來！我向這張專輯的聯合製作人——林家謙和李榮浩獻上最真摯的感謝，他們還為這些美好的旋律製作了精彩的編曲。還要感謝我親愛的朋友、真正的傳奇，梁朝偉先生，在《社交恐懼癌》MV中的驚喜表演。」

現場Eason請來MV導演跟大家分享今次MV拍攝過程，他表示2021年疫情期間，錄好《社交恐懼癌》這首歌後，2022年4月份籌劃MV拍攝，MV中梁朝偉飾演一個開鎖工人，為被關在門外的社恐代表Eason開鎖，據知當日拍攝的所有造型設計由偉仔自己一手包辦，藍色制服效應，讓不少人覺得有點《重慶森林》633影子重現 ，開鎖後「萬人迷」偉仔用一個OK手勢，招牌親切笑臉作結，電暈不少影迷，值得一提，偉仔所有造型由他自行設計，他到埗就已經是開鎖人打扮 ，可以即時埋位拍攝，非常專業。

Eason現場爆本來還邀請了張學友演「看更」一角，幻想阿飛與阿基的經典重現，可惜因為疫情關係，改了好幾次期，學友最終不能出現。Eason問現場歌迷，大碟中最喜歡那一首歌，歌迷叫喊出不同歌曲名字，他聽後大笑：「你哋當我係一個超級市場，我喜歡當超級市場，只要你們選到自己喜歡的東西，聽歌後能有東西拿走就好！」至於得知自己19年來在環球，他的歌播放率有750億，Eason自己嚇了一跳，反問：「嘩！？是不是真的？七百億？億？原來做我做了這麼多東西！這個數字應與多年來與我一起奮鬥的音樂人一起分享，多謝他們音樂路上的陪伴，成就我今天的成績。」