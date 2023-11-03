Off-Road野孩子　Joystick探索未來

雖然概念車未必會量產，但往往可藉着當中一些新穎超前的構想，預示未來汽車可能會應用的前衞設計或創新科技走向。最近豐田（Toyota）發表的Baby Lunar Cruiser概念車，不僅採用輪內電馬達、免充氣輪胎及無人機等嶄新技術，更一反傳統刪走軚環和腳踏，改為以兩支Joystick操控，展現了廠方設計實力之餘，亦為未來帶來更獨特的Off-Road駕駛體驗。

Baby Lunar Cruiser征服崎嶇地形

豐田旗下設於美國的CALTY Design Research設計研究中心，專門提供創新概念和生產方案，全新Baby Lunar Cruiser便是由它操刀設計。其實此中心早於1973年便開始為豐田「獻計」，有份開發及提供設計方案的概念車和量產車可不少，像FJ40 proposal、第2代 Celica（1978）、MX-1及MX-2 concept（1983）、第四代Supra（1993）、Lexus LF-LC concept（2012）、FT-1 concept（2014）及Tacoma（2024）等。而Baby Lunar Cruiser是為慶祝中心成立50周年而發表的最新力作，別具象徵意義。看到車名，第一時間令人聯想到與日本宇宙航空開發機構（JAXA）合作開發的Lunar Cruiser月球車。叫得做Baby，當然是不會具備登陸月球行駛的技術，但要它征服地球上的崎嶇地形和未知領域，相信不會難倒它。

嶄新輪內馬達 節能高效

糅合FJ40 Land Cruiser經典設計線條的車身軀殼內，配備了不少未來科技，包括自適應技術及輪內馬達（In-Wheel Motor）控制技術等；後者是一種將馬達組裝到車輪內，並把驅動系統和制動系統整合在一起的新電動車技術，能直接驅動車輪前進和停下。此技術相對於現行安裝在車軸的馬達更加節能，有助實現更長的續航距離。不僅如此，車輪設計亦相當反傳統，採用輪胎與輪圈一體化設計，特點是長期接觸路面的輪胎屬非充氣式，用上具防穿刺技術的無氣輪胎，一來不用擔心爆胎，二來可變形的輪幅有減震效果，三來重量更輕，能在顛簸的路況下達致更佳表現。

戰機操控桿 全方位視野

車頭會發光及變色的面罩，內藏攝錄機和雷達感測器，配合探索無人機及AR擴增實境技術，透過橫跨駕駛艙的超闊屏幕提供全方位的實時行車影像，為未來越野駕駛帶來卓越的視野。至於負責操控移動方向及加減速的不再是傳統軚環和腳踏，取而代之是設於駕駛席兩側的Joystick操控桿。至於P/N/D/R波檔選擇器亦像戰機般，設於駕駛員舉手可及的頭頂上方。車上四座椅則採用Spaceframe輕量設計，後座椅平時會平整收摺於地台底，需要時可打開多載兩名乘員。車廂還配備MOLLE模組化輕型承載裝備設計，以及可固定隨行裝備的格狀內飾板，既靈活又實用，以便展開不同類型的冒險。

同場加映：EGGO蛋形全地形車 太陽能充電

造型獨特的EGGO兩座位電動車，乃是出自設計師Damnjan Mitic之手，車長不到2.5米的蛋形結構緊湊而堅固。不僅車頭連車頂和車尾，連兩側的剪刀式車門都是以玻璃物料覆蓋，置身車廂中可坐擁超廣闊的行車視野。腳下的車輪設計驟眼睇冇乜特別，其實同樣採用輪內馬達控制技術，每個車輪都內建了電馬達以提供足夠動力。另搭載類似All Terrain Vehicle全地形車的雙搖臂及可調式避震懸掛系統，能滿足在不同路況行走的需要，亦兼顧到乘坐舒適性。車載鋰電池組及車頂太陽能充電板，既可接駁電源充電，也可邊行車邊充電。