張繼聰囡囡「代母從軍」　化身小Model現身唔怯場

藝人張繼聰與太太謝安琪（Kay）的自家品牌首度合作，今日（3日）為Pop Up Store舉辦開幕儀式，囡囡Kakaball以小Model身份現身撐場，更親手繪畫了2幅圖畫送給爸爸。張繼聰表示因太太Kay病了，笑言愛女今日「代母從軍」出席：「佢有2聲咳，所以我可以同阿女拍拖。」他指囡囡知道現場有自己的人形紙板，表示要來打卡留念，又笑言她不怯場，應該是遺傳自他。談到與太太各自創立自家品牌，他坦言人除了工作外也應有些「課外活動」，去享受自己嘅興趣，又表示想與太太有更多合作：「以前做新人會好在意同太太合作，企埋一齊影張合照外界都好多睇法，加上唔同公司，都唔想藝人講太多私生活影響工作，所以比較避忌，但依家可以掌控工作，太太都係我好欣賞嘅藝人，未來無論電影同音樂都想多啲合作。」他指以往也擔心觀眾看得多會生厭，但時間證明了觀眾也很接受他們這夫妻檔。

向來喜愛電單車的他，也將這份興趣感染了身邊人，現場除了展出他的珍藏外，也包括好友白只的古董電單車，他笑言對方覺得他騎電單車很有型，結果自己也去了學車，更「入坑」買車，惟仍未夠膽在香港駕駛，故將愛車放在聰家中，閒時會到來「探親」望望愛車。