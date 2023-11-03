口痕醫肚解渴　新款好玩選擇

一日三餐之外，間中口痕或喉乾，就會想起各式小食點心及飲料來，最近各大品牌不約而同推出新品，有的是特別版、有的是新口味、有的是優惠款式等，想一次過滿足口痕與解渴，就要Loop落去了解一下喇！

周年慶特別版

日本的小食點心縱然是預製的好討人歡心，好似在日本有54年歷史的殿堂級甜點品牌YOKU MOKU，為慶祝登港10周年，特別推出周年限量禮盒、冬季及聖誕節日系列禮盒等，還有與本地知名藝術家Stella So、John Ho、oh Mankee合作推出的周年紀念禮盒及南青山蛋糕卷及港日主題明信片等。三款禮盒均換上新包裝，內有雪茄蛋卷、朱古力夾心曲奇、牛油曲奇酥等招牌美點；其中「香港周年限量系列」的雪茄蛋卷禮盒，以品牌標誌性的山茱萸花基調，設計將花語「回饋與感激」表露無遺。至於用上3位本地藝術家創作的小動物作設計包裝的南青山蛋糕卷，就有原味及皇室奶茶味，帶來充滿歡樂氣氛的滋味。聖誕將至，品牌亦同步推出「聖誕禮盒系列」，兩款節日精選雜錦曲奇蛋卷禮盒、特選及尊貴雜錦曲奇蛋卷禮盒等，色澤繽紛的禮盒設計，為節日添加歡樂氣氛！此外，品牌為了周年慶推出多項慶祝活動，包括選購周年限量版雪茄蛋卷禮盒．原味送主題明信片、於官方社交平台專頁讚好及分享貼文可換領香港周年限量版雪茄蛋卷2件裝乙套（數量有限，送完即止）等。

麻辣系列好惹味

天冷時來一個熱辣辣燙手包點，絕對是寒風下的小確幸。主打新鮮熱辣的港式點心與包點的「包點先生」為了慶祝15周年，早前請來意大利名宿岩布仙尼及前AKB48人氣成員冼迪琦為周年慶典揭開活動序幕。首個慶祝項目是與本地醬料品牌「蘇太名醬」合作，推出4款期間限定的麻辣系列，包括麻辣菜肉包、麻辣鮮肉燒賣、麻辣鮮蝦餃皇及麻辣馬蹄肉餅飯，並加入「火爆辣椒醬」及「涼拌麻辣醬」帶來十足的麻辣滋味！此外，還請來土生土長的本地自由創作藝術家Bao Ho以「菜肉包」為主題設計的插畫，並推出全新包裝及3款限定環保袋等；於即日至11月30日期間，於分店消費滿指定金額即可獲印花一個，集齊十個印花即可換取隨機限定環保袋一個。而消費滿指定金額更可獲優惠券，並於即日至11月16日於指定超市選購任何3件品牌食品可享85折優惠。

掌上時尚藝術品

源自法國的啤酒品牌1664近來搞作多多，既出新口味又請來人氣創作歌手合作擔任代言人，最近更玩跨界聯乘，與巴黎知名時尚生活藝術品牌Maison Kitsuné合作，為1664 Blanc小麥白啤酒設計限定版，色彩斑斕將兩大品牌的大膽創意及活力展現於罐上，將啤酒轉化成一件掌上時尚藝術品。

免費歎港式奶茶

喜歡飲港式奶茶的對黑白奶絕不陌生，猶如紅茶的「最佳伴侶」般，捧場者眾，品牌每年11月均會慶祝「港式奶茶日」，今年也不例外，會夥拍港九新界100間指定茶餐廳，於11月1至30日期間的星期一至五舉行「黑白®港式奶茶免費派發活動」 ，大家可於指定時間到參與茶餐廳免費領取港式奶茶一杯（數量有限，派完即止）。 此外，品牌為支持本地飲食業及推廣本地設計文化，特別與12位本地設計師合作，一連12年推出限量生肖奶茶杯碟套裝系列，今年就請來曾在全球網上漫畫比賽中獲獎的90後本地插畫師Bonnie Pang，以龍年為主題，設計出一對應節的限量版「龍年杯碟套裝」，並於11月13日起至2024年1月17日期間讓粉絲換購，有興趣就不要錯過了！

人氣即叮點心

急凍點心是不少人下午茶或深夜醫肚之選，地道品牌淘大點心最近就推出了全新的頂點系列，將茶樓3款點心炮製成在家都可以隨時品嘗得到的熱辣辣滋味，款式包括「蟹籽燒賣皇」、瑤柱頂級糯米雞及XO醬腸粉。「蟹籽燒賣皇」採用原隻鮮蝦並加入蟹籽及豬肉添加口感與鮮味，大大粒口感十足。而「瑤柱頂級糯米雞」配搭原粒瑤柱及冬菇等食材，用料十足，打開還散發幽香的荷葉香氣。至於「XO醬腸粉」皮薄細滑的腸粉，每條均放滿鹹辣鮮香的XO醬，惹味可口。