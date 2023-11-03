黃翠如畏高頂硬上　玩高空吊橋含淚求救

藝人黎諾懿主持的無綫節目《隨懿深度行》今晚(3日)一集中，邀得黃翠如擔任嘉賓，二人於馬來西亞吉隆坡體驗城中新玩意。二人結伴到佔地35,000平方呎的室內逃生公園挑戰彈射遊戲Slingshot及高空吊橋，又到室內電動小型賽車場飛車爭做「世一」車神。

另外，翠如、諾懿原來都有畏高，二人玩離心力強勁的Slingshot時已嗌到拆天，翠如更直指此是她做過最後悔的事」。雖然如此，在製作組「擺布」下，她再度踏上「後悔之旅」之餘，更誤墮騙局。事緣幕後團隊事前主動捉着翠如夾計，指要以陰招令諾懿抽中難度較高的籤，翠如期間曾半信半疑，可惜最後仍選擇相信幕後團隊，最終「癡心錯付」反被幕後團隊及諾懿「暗算」抽中高難度的籤，翠如得悉被玩後一度激動掟紙兼不斷拭淚。

之後翠如又挑戰行吊橋，期間她寸步難移，首先是出發前要踎低定驚，之後在橋上亦進退兩難，行了幾步的她已口震震兼眼濕濕、並以哀求的Tone向諾懿說：「唔得喇，我真係好驚呀，可唔可以向後退！」豈料當翠如想向後退之際，又因太驚慌不知如何是好，更一度驚至眼濕濕，狀甚可憐。

曾被封為「地獄廚神」的翠如，為了滿足愛吃娘惹菜的老公蕭正楠，專誠在當地跟廚藝導師學煮娘惹菜「甲必丹咖喱雞」。自言在家被蕭正楠嚴禁入廚的她，全程雞手鴨腳，連切乾葱都慢動作，令諾懿大感頭痕。