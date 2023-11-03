Twins相隔9年再開紅館騷　拍海報玩互毆雙雙倒地

女子組合Twins成軍22年，原定兩年前計劃舉行20周年演唱會，惟當時受疫情影響作罷，故延至今年年初才預告將重返演唱會舞台，而近日終落實Twins將於明年1月21-23、25-27日，在紅館舉行6場演唱會，此乃二人相隔9年再次於紅館合體。

早前阿Sa（蔡卓妍）及阿嬌（鐘欣潼）為演唱會拍攝宣傳海報，二人以紅色造型拍攝，既性感又活力，拍攝她們互毆搞笑動作時，阿嬌爬到阿Sa身上，突然失去平衡尖叫倒地，工作人員即上前了解，幸好孖妹未有扭傷，還笑作一團慢慢爬起來，阿Sa笑言：「佢跌嗰下真係嚇鬼死，哈哈！我想用力拉住佢都搞唔掂，因為我唔係抱住佢，佢喺我背脊，好彩我哋喺地面重有個木箱托一托，所以阿嬌都冇事。」阿嬌則表示：「冇事，其實唯一喺旁邊用吹風機個工作人員，佢撲過來想幫我，我又跌得太快，佢手上面枝吹風槍就撞正我條頸度，嗰下有少少痛。」

談到今次演唱會以「SPIRIT」為主題，阿嬌直言此乃Twins精神：「雖然張海報我哋喺度互毆，但我哋個精神就係永不放手，所以廿年嚟都冇放開過對方！即係同今日影相嗰時一樣，永不放手，跌低一齊跌低，起身一齊起身！」阿Sa就表示Twins精神指雙方多年也是一條心，無論順境逆境均在一起：「今次有咁嘅構思，係因為廿多年嚟，我哋實在影過太多靚相，想影啲靚又有另類啲感覺嘅，所以就影啲好玩啲！」談到阿Sa聲帶有事，問到現時是否已康復？阿Sa說：「都有少少擔心，不過我估OK嘅。」

問今次演唱會有甚麼新元素？阿Sa表示：「Twins多年嚟都係帶開心畀大家，今次都唔例外，至於點精彩就到時睇演唱會感受，依家唔可以講太多。」阿嬌則說：「我估我哋會比過去演出辛苦，因為加好多新嘢，不過好期待，辛苦都應該係值得同開心。」