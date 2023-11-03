黃宗澤點名讚「好揪得」　周秀娜自爆打到筋骨現裂痕

藝人黃宗澤（Bosco)、周秀娜（Chrissie)、黃浩然、郭政鴻和蔡穎恩等人，今日到觀塘為主演的電視劇《叠影狙擊》宣傳，劇集將於下周一在無綫播映。Bosco獲大班粉絲撐場吶喊，場面熱鬧。他稱劇中7成打戲都落在Chrissie身上，讚她「好揪得」，Chrissie透露未開拍前練習已受傷，初時不以為意，以為撞瘀，叫同事幫手捽瘀，隔幾天仍然感痛楚，睇醫生才知道筋骨出現裂痕，「我要撻人，又驚撻親人就住，點知自己整親。」要休息兩個月才康復。Bosco就講笑與Chrissie是一對苦命鴛鴦，自爆一場拍打車的戲，拍完要睇跌打，他與Chrissie右膝同有傷，但照拍跑戲，他笑言：「初初都扶到佢，之後大家趵完各自扶樓梯，幾慘！」。

黃浩然透露近日劇集宣傳片播出，兩個仔看到他激吻場面，「佢哋平日睇到呢啲戲反應好大，但見到我嘴，就扮睇唔到，佢哋分別10歲及12歲，從未睇過我做戲，今次可以畀佢哋睇睇。」Chrissie劇透戲中被人五花大綁及有虐打戲，笑言之前有做定資料搜集，不過電視尺度下，未知能否播出。提到她一人分飾兩角，劇情相當燒腦，擔心觀眾不明白？她稱一直同導演有溝通，會有時間交叠，兩個角色又會互相扮對方，建議觀眾要專心睇。Bosco喜歡嘗試新題材，當學新嘢。黃浩然亦指觀眾會有新鮮感。