吳若希床下底激吻陳展鵬　尷尬位：唔知呼唔呼吸好

視帝陳展鵬與吳若希主演的台慶劇《香港人在北京》口碑甚佳，今晚播放大結局，依然睇頭十足，劇中展鵬在文創園於編劇仔幫助下成功氹番老婆，惟過程相當驚險，更與老婆吳若希被黑幫追殺，期間展鵬「葉問」上身，喜感十足；兩人最終逃命至床下底，更患難見真情在床下底深情咀嘴，破鏡重圓！

說到這場床下底咀戲，連以超性感睡衣上陣拍劇都不怕的吳若希竟然大呼尷尬，她早前接受無綫娛樂新聞台訪問時謂：「點解好地地我哋要喺床下底Kiss?拍呢場Kiss戲其實有輕微嘅尷尬，因為喺床下底大家嘅氣息好近，我又冇太多親熱戲經驗，成日都擔心kiss緊時呼唔呼吸好，好驚我呼吸時對方吸咗我呼出嚟嘅氣，咁樣好似唔係幾好，因為二氧化碳嚟㗎嘛！」不過演戲經驗甚多又向來專業的展鵬則笑言冇乜尷尬：「今次我嘅演繹方式係唔想咁演戲，想貼地同真實啲。拍呢場戲其實好舒服，當你回想番同另一半嘅回憶，再親熱番嘅時候，係有一種喜悅同緊張嘅感覺。」

另外，大結局另一焦點是歌唱比賽決賽場口，身為歌手的 的吳若希、戴祖儀和吳業坤齊齊將獻聲！以透視長裙上陣的 Jinny大晒招牌長腿，獻唱坤哥首本名曲《陽光點的歌》；

戴祖儀和吳業坤則合唱二人有份創作的歌曲《想跟你好好道別我怕來不及》。