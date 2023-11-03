【Zac玩Zac食】首次乘河輪　暢遊蜿蜒河灣

唔同嘅郵輪我都坐過好多次啦，今次以River Cruises嘅方法暢遊萊茵河，蜿蜒穿梭於萊茵河畔風景如畫嘅城鎮與城市之間，秋天嘅黃葉景色唔止係視覺享受，亦帶比人感受到秋天嘅寧靜同美好。

我覺得乘坐河船嘅德國之旅，就好似參加咗旅行團用7日時間沿着德國Cologne開始南下，每天去唔同嘅地方遊覽，從令人愉悅嘅Boopard，穿過令人印象深刻的萊茵河峽谷，到德國的葡萄酒之都Mainz，再到精緻的Heidelberg和中世紀嘅Strasbourg。好處在於唔需要乘坐旅遊巴士舟車勞頓，每天要轉換酒店嘅煩擾；河船就好像一間流動酒店，有可能在你嘅睡夢中仍然繼續航行，早上醒來吃過早餐便已到達下一個旅遊城市，一切都嚟得咁悠閒舒服。

今次旅程其中一個最期待嘅地方係Boppard，這個被聯合國教科文組織列為世界遺產，被譽為「萊茵河明珠」嘅小鎮，毫無疑問係萊茵河最具吸引力嘅小鎮之一，地理位置優越，坐落在河流最令人印象深刻、被稱為「Bopparder Hamm」嘅最蜿蜒河灣，而欣賞這個大拐彎處的半圓形全景，最佳方法係乘坐長達近一公里嘅纜車上山，在20分鐘的車程中，穿越葡萄園和森林，欣賞令人屏息嘅萊茵河景觀，抵達山頂時沿着徒步小徑到達觀景點，欣賞令人印象深刻嘅萊茵河大河套，及俯瞰整個Boppard市嘅美麗風景。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle