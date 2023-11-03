羅密歐與祝英台︱羅毓儀飲醉　打到鄭子誠流鼻血

台慶劇《羅密歐與祝英台》劇中奸角陸續出場，劇中「久休復奸」的祝仁義（鄭子誠飾），就連祝老太（馬海倫飾）亦非善男信女，為了掩藏祝英喬（陳茵媺Aimee飾）真身是祝英台，不惜派手下暗殺忠臣馬文才（徐榮飾）。事件曝光後，大受打擊的英台與祝老太決裂，並立志回復女兒身與內鬼祝仁義決一高下。

昨晚（2日）英台以女兒身會見四大家族，集霸氣與亮麗於一身的Aimee相當醒神，與子誠的經典奸樣相映成趣，網民大讚回憶番晒嚟：「咁先係我哋認識嘅鄭子誠」，亦有人搞笑留言：「就算子誠啲表情好無辜咁款，潛意識都覺得佢係奸奸哋。」另外有聰明的網民一早猜中祝老太有嫌疑，並指她與杜拉（江美儀飾）並列Big Boss！

鄭子誠奸性漸露後，昨晚還扮誠懇灌醉麗花（羅毓儀飾）套料，既緊張又惹笑。羅毓儀起初表現戒備，但最後仍不虞有詐誤飲「菊花酒」；人設為「一杯即醉」的她，先是大力地將頭撼在飯枱上，再失驚無神「彈番起身」喪鬧鄭子誠蝦女人，更揮拳打至對方流鼻血。羅毓儀受訪時笑指場口很好玩：「麗花呢個角色飲少少酒已經會發癲，咁因為劇入面子誠對我唔係咁好，所以佢醉咗後就將啲不滿發洩晒出嚟。」談到與子誠合作，Yuki直指對方是很好的前輩：「一開始我對住佢都有啲緊張，但因為佢一嚟就散發住好親和嘅氣場，所以好快冇事。雖然子誠成日演反派，但佢私下非常Nice，仲好有經驗。」本身不愛飲酒的Yuki，更為了相關場口做功課：「我有去飲吓酒，feel吓嗰種類似醉嘅感覺，同埋問吓子誠點樣會似啲，佢教我對眼唔好咁有神，要迷離啲。」