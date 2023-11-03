暴乳Coser鬥「峰」芒

情色系Coser嘅大尺度寫真固然係勁吸睛，加埋一對世紀級暴乳嘅話，嗰種視覺效果真係Big爆眼球呀！想知有幾正？睇吓呢兩位美國暴乳級情色系Coser Hidori Rose及Ana Chuu嘅「峰」芒之爭，就會清楚晒喇！

可愛小惡魔

日本AV界有好多小惡魔系女優，而Hidori Rose亦有「Cosplay界小惡魔」稱號嘅Hidori Rose，如果唔明咩係小惡魔嘅話，只要睇吓佢嘅寫真相自然會明白晒！呢個由粉絲封畀佢嘅外號，原因在於佢嘅樣貌萌味十足，同時擁有一副上圍超激凸嘅火辣身材，唔單止令男士睇到眼凸，一跌一盪更係挑起晒男士嘅原始衝動呀！

咪以為係因為男人天生易心邪，其實係Hidori專登走呢條挑逗男士嘅性感路線，從佢嘅寫真相就會見到，唔單止露出度極高，有啲甚至係挑戰尺度底線，加上佢前凸後趷嘅誘人身材，果然不愧為小惡魔之名，難怪佢以情色系Coser形象投身Cosplay界之後，人氣一直有增冇減，正係憑住呢對世紀級暴乳嘅本錢！

Hidori Rose

年齡：22歲

身高：157cm

三圍：34G-26-35

胸模出身

講起暴乳級情色系女Coser，同樣嚟自美國嘅Ana Chuu亦係唔少胸奴迷嘅寵兒，原因好簡單，只要睇吓佢心口就知，真係大到好想問佢究竟食乜嘢，令胸部發育得咁勁！雖然佢嘅大尺度寫真主要走姊系風格，但其實佢只係20歲出頭之餘，其實佢投身情色Cosplay亦有短短一年。

據Ana稱其實佢從未諗過會成為情色系女Coser，原因係佢當時有份正職，就係胸模，即係專為胸圍內衣產品拍攝胸部特寫嘅效果圖，卻未必會見到樣嘅模特兒。一直希望令大家見識到自己魅力嘅Ana，一年前迷上Cosplay之後，便開始以情色系Coser身份踩入Cosplay界，並且一舉成名。

Ana Chuu

年齡：20歲

身高：170cm

三圍：36H-26-37

第1回合

鬥乳量

既然兩位情色系Coser都身懷巨乳，亦係佢哋成名嘅本錢，自然要先嚟個乳量比併啦！雖然驟眼睇Cup數，Ana Chuu嘅36H比Hidori Rose嘅34G胸器更巨型，不過因為後者身高較矮，配埋一對巨乳，視覺效果同樣咁澎湃。

第2回合

鬥情色

情色系Coser嘅賣點係乜？咪就係所影嘅寫真相尺度夠大，甚至挑戰尺度底線囉！Ana Chuu同Hidori Rose固然做到呢點，同時佢哋亦有經營會員制OnlyFans帳號，前者會製作半裸寫真影片，但後者卻更勁，仲會炮製限制級演出添！

第3回合

鬥人氣

作為人氣情色系Coser，梗係要用粉絲量嚟計人氣啦！Hidori Rose兩個社交網合共有超過165萬粉絲，至於Ana Chuu更加厲害，兩個社交網合共有逾170萬，所以呢個回合勝！

魅力沒法擋

巨乳多人愛，爆乳更係人見人愛，好似Hidori Rose同Ana Chuu呢兩位情色系Coser，嗰對暴乳級嘅胸器咁，嗰種視覺效果相當震撼，加上佢哋嘅超性感寫真，散發出嘅魅力真係令人沒法擋！