MIRROR成軍五周年　網上直播分享喜悅

本月3日是人氣男團MIRROR成軍五周年，繼前日在主題樂園包場跟「鏡粉」慶祝後，今晚（3日）在網上直播生日會。12位成員齊齊整整坐在公司內直播，期間Edan食神上身，不停口食桌上的薯片零食，坐在旁邊的姜濤則要忍口。

他們首先講起日前在主題樂園玩機動遊機，姜濤被隊員取笑暈船浪，他自嘲：「真係有少少暈，要玩要帶定暈浪丸。」而Anson Lo就被取笑想看他玩過山車，看看其劉海是否會動，但相信髮型依然是不動如山。

閒聊完，他們便開玩遊戲，第一個遊戲是將相片放大多倍，讓他們猜猜是哪位成員，其中一張相只有肩膊，由於只見到粉紅色衫，大家即估是有「粉絲教主」之稱的Anson Lo，但答案原來是Frankie，而另一張是姜濤在MV中抱着BB的相片，姜濤笑言相中BB是其未來老婆。

MIRROR 12子玩答問遊戲時，初時回答第5隻派台歌及第一次演唱會的日期，全部答中，不過當主持要求寫下兩位成員的生日日子時，便立即出事，Jer因為寫錯了大表哥Stanley的生日，Stanley扮嬲即時起身離場，而Anson Lo都寫錯了Ian的生日，一臉尷尬，反而Ian對各成員最好上心，記得最少6位成員的生日日子，認真難得。

另外一條考古題，就是要估吓隊中成員的舊名，原來Tiger以前叫「Bong」，他解釋「因為以前我好肥，除了Bong，都叫過Bob。」AK舊名叫「Sam」，Alton叫「Charles」，改名因為不懂得如何串Charles，而最令人意外是姜濤以前取名「David」，David Keung認真搞笑。除了英文不濟，他們要寫「咕嚕雞球」，各成員不斷反問「點寫」，連Jer也自嘲:「睇嚟大家嘅教育水平好低，全部字都唔識寫。」玩完遊戲就到成員讀留言時間，但被粉絲批評整個直播好悶，遊戲又無聊，話浪費了12子齊人的機會。

在直播結束前，眾人發表之前在主題樂跟粉絲見面的感想，Ian稱好開心見到粉絲，因有感出道日子愈長就愈難跟大家近距離見面，很多時刻都讓他感到毛管戙，姜濤覺得巡遊時的畫面很震撼，因為粉絲人數多到看不見盡頭：「啲粉絲係多到塞爆咗現場，無論係支持我定係支持其他成員我都好開心，因為係我哋12個人嘅粉絲構成呢個畫面，只靠單人嘅粉絲係冇可能塞爆現場，係要12個人先可以創造到。」Edan對蓋印章環節最難忘，因為第一次跟粉絲面對面講多謝，而不是只見到網名，Anson Lo稱望到每位粉絲也開心的樣子令他大感難忘：「冇諗過我哋嘅出現會令大家開心成咁。」最後他們齊齊切蛋糕及唱生日歌。