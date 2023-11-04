【是日通勝】

農曆九月廿一

癸卯年 壬戌月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：動土、會友、安葬

忌：祭祀、出行、嫁娶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、28、33

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：身心狀態佳，保持好心情可度過美好一天。

金牛座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

雙子座：做事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

巨蟹座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

獅子座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

處女座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

天秤座：幸運指數排首位，宜抓住時機為理想奮鬥。

天蠍座：事業發展受人事問題拖累，必須及早解決。

人馬座：身處順境也不能驕傲，與人交流必須慎言。

山羊座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

水瓶座：求財忌不擇手段，勿讓自己變得財迷心竅。

雙魚座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）猴 精神差

鼠：正財運佳，之前的付出終迎來收成期。

牛：運勢下滑，小人纏擾，容易被人欺騙。

虎：趁周末安排一些娛樂，讓自己鬆一鬆。

兔：消極心態明顯，易引起身邊人的不滿。

龍：判斷力弱，意外頻生，讓你焦頭爛額。

蛇：財運不穩，出門要好好保管隨身物品。

馬：事業運強，有利求職者，易脫穎而出。

羊：桃花旺，攜眷出外玩，有助感情升溫。

猴：是日沖煞，精神難集中，做事易出錯。

雞：運勢止跌回升，今天不會有麻煩出現。

狗：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

豬：好人有好報，不妨拿點錢出來做善事。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

天蠍座真的心狠手辣嗎？

天蠍座是以魅力和神秘感聞名，擁有強烈的情感和個性，有時甚至被認為是心狠手辣的人。然而，事情不能只看一面吧！

天蠍座是固定星座，非常忠誠和堅定，一旦對某人或某件事產生了興趣或投入，會全力以赴，對於保護和維護這種關係非常負責任。他們對於家人、朋友和伴侶非常忠誠，願意為他們付出一切。這種忠誠和堅定性，使他們成為非常可靠和值得信賴的人。

天蠍座也是水象星座，通常具有敏銳的洞察力和直覺力，能夠察覺到別人情感的微妙變化，從中獲得更深層次的理解，這使得他們在人際關係中非常敏感，能夠給予他人溫暖和支持。他們也擁有很強的洞察力，能夠看到事情的本質和真相，成為優秀的解決問題者和決策者。

天蠍座的人非常有毅力，不輕易放棄，無論在事業還是個人生活中，都能夠堅持追求自己的目標，通過努力實現成功。正是因為敏感和執着，他們也有報復心和控制欲，當他們受到傷害或背叛時，可能會表現出強烈的情緒和行為。然而，這只是他們保護自己的一種方式，不代表他們一直都是心狠手辣的人。