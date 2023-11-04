星玄︱麥明詩未婚諗生B　計劃搵阿媽湊有原因？

今日係11月4日，農曆九月廿一，宜動土、會友，最旺生肖係羊，羊仔羊女桃花旺，攜眷出外玩有助感情升溫。「十優港姐」麥明詩就係屬羊，同機師盛勁為撻着嘅佢，經常密密飛，最近兩人仲被踢爆，飛到沖繩歎世界，麥明詩仲大晒靚相，呢頭着上吊帶背心，騷小性感大玩男友視角，嗰頭又着住比堅尼，瞓喺玻璃艇上面勁Chill，話你多啲同男友出去玩，有助感情升溫，似乎真係冇講錯噃。之前佢出席活動仲話冇限定年紀結婚，不過就考慮到較年輕生育，身體會快啲復原，所以努力搵多啲錢，如果將來要搵人幫手照顧，都係阿媽最適合，因為佢做開兒童教育。

今日幸運星係天秤座，幸運指數排第一，應該捉住時機為理想奮鬥。古天樂就係天秤座，啱啱過咗53歲生日嘅佢，就搞咗場生日Party筵開40席，唔單止請嚟一班工作夥伴，亦邀請咗胡楓、佘詩曼媽媽等，壽星仔古天樂，唔單止多次攬住媽媽合照，又對賓客招呼周到，認真孝順，佢今年揀咗個機械人生日蛋榚，造型特別之餘，同真嘅機械人冇乜分別，問佢有乜生日願望，佢就話希望全家人身體健康，今日你咁Lucky，願望一定會達成嘅。