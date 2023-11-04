韓星朴敘俊加盟《Marvel隊長2》　演外星王子載歌載舞

超級英雄片熱潮自《復仇者聯盟4：終極之戰》（Avengers: Endgame）後逐漸回落，水準參差的電影與氾濫的電視劇難免導致「超級英雄疲勞」。漫威新片《Marvel隊長2》（The Marvels）除有貝兒娜森（Brie Larson）飾演的「Marvel隊長」與森姆積遜（Samuel L. Jackson）的「局長」回歸外，亦加入電視劇《溫黛與幻視》（WandaVision）中由Teyonah Parris飾演的莫妮卡，以及電視劇《Ms. Marvel》中由Iman Vellani飾演的「Ms. Marvel」，白人黑人巴基斯坦人三女大集結，在探索多元宇宙的故事階段，爆發多元種族性別平權進步力量！

劇情講述太空人莫妮卡調查宇宙蟲洞時，意外令她與「Marvel隊長」與「Ms. Marvel」連結在一起，三人運用力量時便會對調位置，她們必須齊心合力，才可以面對新敵人的挑戰。韓劇《梨泰院Class》小生朴敘俊亦在片中粉墨登場，飾演外星王子Yan，造型留有一頭獨特的長髮，與「Marvel隊長」譜出一段「超友誼」關係，更特備有一段載歌載舞的場面，滿足粉絲！