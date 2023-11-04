爆操女神︱纖纖玉手不是夢　沈靖喬揈住E奶減走手臂拜拜肉

最近天氣就開始轉涼，相信有唔少嘅女士都會想趁住未入冬着得少布啲，甚至着埋三點式黎捉緊夏天嘅尾巴。不過一着得少布，手臂啲拜拜肉凸晒出嚟就唔係咁好啦！玩嘅時候啲拜拜肉係咁揈，諗起都覺得尷尬。不過唔緊要啊，今集爆操女神就繼續有阿旦鄧洢玲，同埋沈靖喬ChingQ教大家點樣喺屋企都可以輕鬆減走拜拜肉。

第一個動作係站立俯身臂屈伸，首先雙腳企開，中間大概隔開一個拳頭嘅位置。之後就好似做深蹲一樣，踎低少少，然後鎖實上臂之後左右手就可以開始慢慢搖，動作就好似滑雪咁，記得雙手上升時要呈現90度角，維持30秒。

第二個動作就係二頭彎舉，主要鍛煉二頭肌，即係「老鼠仔」。首先企穩雙腳，然後雙手可以拎起水樽，再將手向上舉。喺做呢個動作嘅時候，上升時要呈現90度角，維持30秒。

最後一個動作係頸後臂屈伸。首先雙手要垂直舉高並合實，然後手指同前臂向後曲，之後再返回原位。記得喺做呢個動作嘅時候，個頭盡量唔好向外凸。

鄧洢玲（阿旦）服裝：Too Chill For Yoga

沈靖喬（Ching Q）服裝：Adidas