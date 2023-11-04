鄧麗欣新戲票房有信心　林明禎唔着比堅尼派新福利

女星鄧麗欣（Stephy）、林明禎、王菀之、張繼聰、魏浚笙與何啟華等晚上（3日）到主題公園出席電影《飯戲攻心2》夜繽婚訂FUN禮，電影首隻宣傳歌《飯宴歌》MV亦於活動上首播，不過上集的男主角卻未見身影，導演陳詠燊解釋其角色因應劇情去外地找理想，故今次沒有參演，問到前作票房成績理想，今集缺少了一位成員會否擔心影響票房？他表示作為導演最重要專心拍好故事，票房方面不敢去想，又表示經過上集大家已成了一家人：「呢個係佢個人決定，我哋一家人當然會尊重佢，但係唔複雜，始終有機會都會再合作。（唔改戲名？）因為係同一個故事嘅延續，我對今次嘅團隊有信心，今次角色比上一集挖得更深，相信鍾意睇上集嘅觀眾會睇得更肉緊。」他坦然因應情況故事上亦確曾有改動：「本身6個都係主角，我都想佢哋6個有更多發展同成長，但無論6個定5個都要向前行。（拍第3集？）要問觀眾同老闆。」

至於升正男一的張繼聰被問到會否有壓力？他説：「我哋係一個團體，整個團體都好有默契，我作為演員都係一種挑戰。（有票房壓力？）做演員控制唔到，拍第一集時大家都畀心機拍，都冇人會諗票房咁好成績。」他表示拍第一集時大家建立了很好的默契，大家有如一家人一樣。

問到鄧麗欣（Stephy）、王菀之及林明禎會否對票房有壓力？Stephy直言很有信心：「因為有好多叔伯兄弟同前輩胡楓、羅蘭姐嚟支持。」提到上集票房超過7,000萬，今集會期望多少？王菀之笑言希望10倍以上。問到今集少了一位家庭成員是否感失望？她坦然一開始是有失望，但看過劇本後便沒有了，林明禎就笑指戲中大佬到了外地，作為大嫂的她要「撐住頭家」，Stephy則表示雖然對方今集不在，但他的精神仍在。

談到前作有Stephy穿泳衣、林明禎唱歌派福利賀票房報捷，問到林明禎今次會否預備穿比堅尼賀票房？她笑謂：「比堅尼已經過咗，依家要諗新嘅嘢，但仲未諗到。」Stephy則笑言今次會交王菀之負責，又指現時言之尚早，要給她們多點時間去想。問到今集大家情歸何處？Stephy透露上集與張繼聰一起，今集亦會延續，又爆王菀之今集會有驚喜，王菀之即笑指自己愛情路坎坷，但要先賣關子。另3人表示大家經過第一集已經感情深厚，今次拍攝時經常又喊又笑，尤其在看回播時也有一起哭，甚至會停不下來，林明禎則坦言能再次聚在一起拍第二集真的不容易，令她十分感動。