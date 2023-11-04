陳若思跟何泳芍學游水　捱凍頂硬上游到流鼻水

無綫小花何泳芍（Honey）於社交網分享好友陳若思（Amber）的動態，Amber於動態寫有：「Honey教我學游水，學完自由泳學蛙式，應該好快就會識，開心！」原來Amber正跟Honey學游泳，全因2022年拍攝J2節目《港女野人》時，4位靚女主持包括Amber、Honey、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Elizabeth）經常要上山下海到處走，但每當有水上活動就獨欠不懂游泳的Amber，自此她便決心要學游泳。

Honey接受訪問表示剛開始教Amber游泳，她説：「近來大家就到時間所以就正式教佢，佢都學得幾好呀，唔係好驚水又主動學，係個幾好嘅學生！」她笑指Amber像小朋友一樣，令她憶起當年當教練教小朋友的開心時光。問到今次教大朋友有否發生趣事？她笑謂：「正常依家應該已經開暖水池，但去到佢會所先發現仲未開得個室外池，一場去到都焗住喺室外好凍咁游，其實兩個都凍到唔想落水，我每次落水捉佢對腳教佢游幾下就即刻走番上岸，哈哈！」她笑指二人也凍得鼻水直流，不過亦大讚Amber學得很快，估計多學2、3課便會學識。看來將來若開拍《港女野人2》，Amber就不用再「有得睇冇得玩」了。