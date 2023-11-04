洗衣如新　衣物防皺小技巧

正所謂「人靠衣裝」可見一套合適、整潔的衣物對人形象的影響之大，如果經常穿着皺皺的衣服，不僅穿上身的效果大打折扣，而且還給予人不修邊幅的感覺。如果家中沒有熨斗的話，不妨試試以下方法，讓衣服整潔如新。

1.正確洗滌

日常生活中，有兩種狀況下會讓衣服產生褶皺，一種是穿着時的摩擦、擠壓讓衣服起皺，而另一種則是衣服在洗滌後產生的褶皺，而後者所產生的褶皺不易撫平，因此洗衣時應多加注意。可以使用粗洗衣網防止衣服互相纏繞、摩擦導致褶皺產生，選擇大小適合的洗衣網并將衣服摺疊放入其中，這適用於襯衫、T-Shirt、針織衫和褲子等。另外，現時大部分洗衣機的預設脫水時間過長，出現嚴重的起皺現象，因此建議縮短脫水時長，並且衣物洗好後不要放置，應盡快晾曬。

2.正確晾衣

不過，洗衣後難免會出現褶皺，上一步只是大幅減少褶皺的產生，晾衣方式能決定衣服上的褶皺之後存在與否。從洗衣機取出衣物後，抓住衣服的肩部或者袖子大力的抖動衣服數次，讓衣物展開。隨後，輕輕摺疊衣服後用手掌輕拍，然後在容易出現皺紋的地方拉伸數次，比如襯衫的衣領、門襟、袖口、接縫處。若遇上有摺痕或褶邊的褲子，可沿住摺痕拉緊。同時，也需要根據衣服的材質改變晾衣方式，如果是針織等富彈性的衣物，須平放在衣架上晾乾，以防走樣；如果是毛衣等厚重衣物，最好掛在衣架上晾乾。

3.善用工具

此外，還能借助工具，通過外力讓衣物變得平整。 晾衣服的時候，用鐵夾夾住衣服的兩個角，也可在夾子上掛一些重物，起到拉平衣物的作用， 然後自然晾乾就可以了。 不過要注意的是，這個重物不要太重，避免衣服變形。另外，也可以使用一些柔順劑減少在清洗過程中因摩擦而產生的褶皺，或者使用除皺噴霧幫助撫平衣物。