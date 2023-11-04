長眠名人墓園　馬修培利喪禮《老友記》拍檔齊人送別

美國90年代經典處境劇集《老友記》（Friends）男星馬修培利（Matthew Perry）上周六（28日）於家中按摩浴池遇溺身亡，終年54歲。事隔接近1周，馬修於周五（3日）在美國洛杉磯荷里活山的「森林草坪墓園」（Forest Lawn Cemetery）低調舉行喪禮。他的5位老拍檔：珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、卻妮高絲（Courteney Cox）、大衛舒溫馬（David Schwimmer）、麥尼賓 （Matt LeBlanc）以及麗莎卻盧（Lisa Kudrow）被傳媒影到一同出席。

選擇在該墓園舉行喪禮亦有特別意義，因為他們以往拍攝《老》的華納兄弟片場亦於墓園附近。整個喪禮屬細規模，只有20名人士出席。「森林草坪墓園」有「明星墓園」之稱，多位名人紅星包括《星球大戰》（Star Wars）女星嘉莉菲莎（Carrie Fisher）、米高積遜（Michael Jackson）、Lucille Ball及大衛卡列甸（David Carradine）等都長眠在這個墓園。

另方面，近日有傳馬修將於荷里活星光大道獲追頒星星，並會安排放在《老》拍檔珍妮花安妮絲頓和卻妮高絲粒星星旁邊。