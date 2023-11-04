英男星布蘭德再被告性侵　受害女演員爆事發時工作人員門外「睇水」

英國諧星布蘭德（Russell Brand）上個月被至少4名女子連環爆性侵指控，令他的事業「一鋪清袋」！而近日再有一名匿名女演員向倫敦法庭入稟控告他性侵。

女演員指事發於2010年7月，他當時拍攝電影《闊少爺 2011》（Arthur），他於片場在眾目睽睽之下向她展示下體，同日更於洗手間內被他性侵，當時更有一名工作人員在洗手間門外守着「睇水」。受害者表示當時布蘭德於片場手持一瓶伏特加酒似飲醉酒，她更指原本被邀請工作3日，但由於事發於開工首日，最後她只獲發1日工資之後第2及3日她不獲工作。她表示自己經事件後一直活在極度惶恐、羞辱及尷尬。

除了布蘭德之外，美國搖滾樂隊Aerosmith的主音Steven Tyler再度被女子指控性侵，一名老婦Jeanne Bellino日前入稟紐約最高法院，指自己於1975年被他兩度性侵，當時她年僅17歲。她指事發時他的隊友及工作人員只在觀看及笑並沒有阻止，她表示自己事後承受永久性情緒傷害，去年有另一名女子Julia Misley入稟指控被他性侵，他當時已否認指控