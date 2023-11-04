玩轉重慶　游走8D魔幻山城

近年，中國有座城市因爲建築物的8D魔幻感和極具Cyberpunk科幻氣息的夜景而在網上社交平台爆紅，那就是有着「山城」和「霧都」之稱的重慶，憑着各種科幻風格的建築群成爲不少旅客打卡必到之處。當地有貌似《千與千尋》油屋的洪崖洞，晚上燈光一亮彷彿走進動畫世界；也有猶如走入Cyberpunk電玩世界中；還有造型怪異的商場綜合體──來福士廣場等，齊齊玩轉魔幻山城。

何謂8D魔幻城市

重慶山城早已被冠上現實版「Cyberpunk」之名，造型誇張的摩天大樓與老舊的低層建築錯落相間，加上重慶複雜的山區地形使城市建築錯開為若干層次，予人一種層層曡曡的感覺，加上高低起伏的城市天際線，多維度立體化的交通和特色建築帶來的空間錯亂感，讓重慶這個城市具備了Cyberpunk視覺印象的硬件基礎，極具科幻感。

Cyberpunk風格

位於渝中區嘉陵江邊的洪崖洞，因爲神似動畫《千與千尋》中的油屋，而成爲了網紅景點。洪崖洞依懸崖而建，是巴渝式吊腳樓設計，一共11層，晚上6時半至11時黃澄澄的燈光一打開，整個洪崖洞變得燈火通明。如果想俯瞰整座吊腳樓，可以乘坐重慶輕軌6號綫，從大劇院2號出口左轉，大概步行150米，就能將洪崖洞和背後的高樓大廈盡收眼簾，再往慢慢向前走走，便能從側面拍下洪崖洞的錯落有致。

走進景區後，隨意站在建築前，也能拍出中式Cyberpunk風格的照片來。同屬渝中區的較場口民權路、新華路及磁器街交界處的得意世界，五光十色的霓虹燈招牌將其打造為重慶的「元宇宙」，夜晚7時至10時亮燈後，彷彿進入了一個電玩世界，入口處還有一個噴蒸氣裝置，輕輕鬆鬆完成一張蒸氣Punk照片。

拍出科幻感靚照

看完夜景，就到重慶另一邊的地標打打卡，那就是位於朝天門的來福士廣場，是一座集吃喝玩樂兼衣食住行於一體的綜合商場，由世界知名建築師Moshe Safdie操刀設計。弧線型的建築體在一棟棟直立的樓宇襯托下，摩登新穎，從江對岸看，猶如一艘遠航的巨輪。附近的重慶飯店公交站是一個絕佳的拍攝點，只需倚着路邊的欄杆，便可與這座壓迫感十足的摩天大樓合影，配上身後的車水馬龍，既有生活氣的同時，又能張張都是科技感十足的靚照。

遠景不能滿足你的話，可以登上旁邊酒店12樓的平台，當天可穿着顏色鮮艷的衣服，配上來大樓銀灰色的外牆，自然能拍出滿意的照片來！如果想站在頂端，一覽重慶美景，就一定要去有着「山城之巔，重慶之眼」之稱、高520米的雲端之眼。位於67層室內觀景台和69層停機坪觀景台，可以360度無死角俯瞰兩江環抱的重慶。霧天來到，還能看到連綿的高樓籠罩在霧氣之中。通往頂層的露天觀景台的紅色樓梯，只需簡單穿件黑色套裝，從樓梯口正中間往下拍，毋須過多的動作，就輕輕鬆鬆完成猶如雜志封面的靚相。

絕佳城市漫步點

重慶除了有各種網紅打卡點外，還是一座非常適合Citywalk（城市漫步）的城市，在漫步過程中時不時會遇上一些小驚喜。「山城步道」是遊客必去的巷子之一，唯一一條以「山城」命名，是一條沿着山的形狀興建的步道，全長約2公里，一路都要「爬坡上坎」，只能步行。如果只是徒步，大概30分鐘就可走完。但來到山城步道更重要的是體驗重慶市井的煙火氣息，古舊的石磚房以及沿途的歷史遺迹營造了撲面而來的歷史厚重和滄桑感。

如果不想爬樓梯，可以乘坐輕軌1號綫到七星崗1號門，從通遠門開始，全程下坡路，更爲輕鬆，途經山城巷、荒野花園、金馬寺小學、山城時光裏圖書館、山城壩壩茶、山城記憶館、懸崖步道等景點。除了用腳步丈量城市，留下一張張打卡照外，還可以準備一本精美的手賬蓋章打卡，部分山城步道的文創店有免費的印章提供，可供遊客集章。

此外，重慶的世界文化遺產大足石刻也值得一去，「北敦煌，南大足」六字足以見證其地位。建議乘車目的地定位在大足石刻觀堂，節省路途。景區內共有5萬餘尊摩崖石刻鑿刻在連綿山崖上，每一座都栩栩如生。特別是建於南宋時期的千手觀音像，每隻手都形態各異。「釋迦涅槃聖迹圖」是世界上最大的半身臥佛造像，僅露出長31米的佛半身，下半身引入山體中，留給遊客無限大的遐想，而佛容慧眼微閉，神態安詳，給人寧靜的感覺。

同場加映：品味地道熱辣

提起重慶，自不然讓人聯想到「熱」和「辣」，當地除了地道的重慶火鍋是必試外，各式各樣沾滿了油辣子和裹滿辣椒的街頭小吃也不容錯過。如果想將美食一網打盡，可以直接前往重慶的美食街，如八一好吃街、觀音橋好吃街、沙坪壩好吃街和瓷器口好吃街等。其中的八一好吃街，從早上七時一直營業至凌晨，兩條街遍布小吃店，可謂是應有盡有，可品嘗到重慶小麵、手撕烤兔、紅油抄手、紅糖糍粑、鍋巴薯仔、烤苕皮、炸酥肉、冰粉等。