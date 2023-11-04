周渝民怕血唔敢入產房　自爆囡囡出世第一反應係...

台灣藝人周渝民（仔仔）同太太結婚後育有一女，現年已經7歲，不過低調嘅他佢好少會公開談家事，而近日佢喺接受訪問時，難得提及女兒，直言女兒出世時自己嘅反應同其他新手爸爸完全唔同。

他在接受訪問時，提到女兒出世時，自己因為見到血會暈，所以冇入到產房。佢回憶起第一眼見到女兒，佢身上仲有羊水及其他東西，直言覺得佢好污糟，影咗幾張相畀親友報平安之後依然都冇初為人父嘅實感，非常冷靜。

被問到有冇想要生多個？佢就表示因為女兒係高敏兒，佢同太太都用咗好多心力喺女兒身上，擔心應付唔到同時照顧2個小朋友，所以與太太都有共識唔會再生多個。加上佢曾經都有問過女兒嘅意見，雖然女兒都會想有弟弟妹妹陪伴，但同女兒講要佢好好照顧弟弟妹妹時，佢又會講唔要，想要弟弟妹妹來照顧佢。

佢又承認自己係「女兒奴」，女兒有咩要求佢都會滿足，「我很愛她，所以我在社會上的規則在她面前都不重要，也可以接受她的批評。」最搞笑嘅係，佢曾經為咗同女兒解釋自己嘅職業，就播咗以前F4嘅影片畀女兒睇，怎料遭到女兒吐槽：「這是你嗎？這人頭髮怎麼那麼長？」令一時不知如何是好。