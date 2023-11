韓國人氣女團BLACK PINK今年9月底參加一連三日在法國巴黎舉行的「19禁」脫衣歌舞騷,被狠批低俗及有損形象,她的微博帳號於本月1日被刪除,等同在中國被封殺。

其後傳出其代言品牌的CEO Jean‑Christophe Babin將社交網上部分Lisa的照片刪除,有網友又發現Lisa代言的兩個服裝品牌已將微博上所有Lisa的廣告照下架,指她已被品牌割席。而Babin昨晚(3日)就於社交網限時動態上載多張Lisa的照片,包括與Lisa的合照,公開粉碎割席傳聞。

此外,BLACK PINK四名成員與YG事務所的合約已於今年8月屆滿,但YG至今仍未宣布4人會否續約,曾有知情人士指只有Rose一人續約,Lisa、Jennie與Jisoo則決定離巢,而YG昨晚預告Rose將推出2024年月曆《Season’s Greetings: From HANK & ROSÉ To You [2024]》,令人猜測目前的確只有Rose與YG續約。