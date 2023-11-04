方力申首演舞台劇獲女友捧場　用「3R」抒發情緒

藝人方力申與資深戲劇工作者張可堅今日（4日）現身舞台劇《相約星期二》記者會，他透露昨日已做了兩場，其中一場是招待演藝學院的學生場，問他自覺表現如何？他說：「都食咗幾吓縲絲，但情緒上好滿意。其中一場有400幾個觀眾，入面超過200人我都係認識，係親友或者粉絲。我想喺認識嘅人前面做好啲，所以特別落力，唔想失準。完場時我講笑話，大家唔係睇劇中教授點死，而係睇方力申點死，第一次演第一場仲唔死。」

他稱排練初期，不少親友已向他表示會來觀看首場，他笑言要預知每場有甚麼人來看才不會有壓力，亦避免分心，問到女友Maple有否觀看首場？他說：「佢有睇。（佢會睇幾多場？）我唔知。（佢有冇煲湯畀你？）粉絲做晒，佢哋好錫我。」他指不少入場的朋友看完該劇後頗有感觸，問到會否因此觸發他要早日跟女友結婚？他坦言：「你等我做完十幾場舞台劇再問。」他又感激王菀之義務為舞台劇獻唱，以及張繼聰無私向他傳授心得：「我好多憂慮，有咁多情緒戲，我要做十幾場，日日要攞番個情緒出嚟，佢叫我放鬆唔好逼自己。我同自己講有3個R，Restart、Relax、Refocus。」