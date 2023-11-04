Lolly Talk玩「分化」　阿妹自認排舞躁底

女子組合Lolly Talk今日（4日）現身九龍仔公園出席活動，現場吸引了大批「波棒糖」（粉絲暱稱）撐場。8位成員包括Tania、阿妹、Yanny、Elka、Ah Yo、Sinnie、阿蛋、Mei Mei清一色以運動裝現身，她們更現場跟隨運動員學習匹克球運動，並與團內隊員同場即席較量球技。

阿妹稱第一次在活動上現場打波，透露團內組織了小遊戲，共分紅綠兩組，以四人一組，按表現計分，每月結算一次：「呢個遊戲由經理人帶起，輸組就要請贏組食飯，打和就由經理人請我哋食飯。」Sinnie稱這是「分化小遊戲」。

談及她們原定於今月29日在九展舉辦一場演唱會，因反應熱烈，決定28號加開一場，兩場門票均全數售完，問有沒有考慮多加一場？她們說：「冇啦，個場地應該冇期。」表示全員已經為演唱會做準備：「我哋下午12點至6點會排舞，然後食完飯就會返Studio練唱歌，亦都會一齊去做Gym，希望演唱會嗰日會係最Fit嘅狀態。」並透露會互相感染做運動，不會偷懶。阿妹亦坦然承認自己在排舞的時候「躁底」：「其實我係躁自己，啲舞練極都唔得。」阿蛋指感覺到阿妹心情不好時，會安慰並陪練，現在阿妹已經熟練舞步。至於演唱會當天的嘉賓及衣着，她們希望保持神秘感，不願透露過多：「我哋會安排同全場觀眾一齊互動參與嘅環節，衫方面我哋會走健康性感路線。」