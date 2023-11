11.25舉行個唱　Jessica拍片講普通話約定粉絲

憑節目《乘風破浪的姐姐》及《天賜的聲音》在內地爆紅的韓國女歌手Jessica(鄭秀妍),最近宣布將於2023年11月25日到澳門舉行世界巡迴演唱會澳門站《Diamond Dreams Concert Tour》,為是次巡演揭開序幕,這將是Jessica自2019年睽違4年的澳門演出。

Jessica自2019年訪澳舉行生日會後,已經4年沒有親自與港澳粉絲見面,除了精彩演出外,Jessica亦將通過今次演出分享近況,她近日特別拍片宣傳,用普通話約定粉絲。演唱會票價分為$1,888、$1,388、$888及$688四種,已於11月2日公開發售。

另外,曾亮相節目《Running Man》及《Dancing 9》的韓國跆拳道武道表演團隊KTIGERS的小分隊兼12人男女混聲組合KTIGERS ZERO,將於2023年12月31日及2024年1月1日一連兩天在澳門舉行三場《KTIGERS ZERO LIVE SHOW [THE SPECTRUM] IN MACAU》演出,是他們首次在澳門表演,門票將於11月9日公開發售,購票的觀眾有機會獲得擊掌、觀看彩排環節、團體合照、簽名海報、簽名CD和官方海報一連串的福利,和偶像進行近距離接觸。