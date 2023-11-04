【Bethの食卓】秋冬樂「柿」不疲

秋天是柿子當令季節，杮的原產地是中國，於唐代傳到日本後，日本人將其發揚光大，培育了十分多甜杮品種，令人一想到柿，就會聯想日本「杮之王國」。

當中享負盛名的日本杮品種中的「富有杮」，更有「杮子之王者」美譽。日本岐阜縣是第一個縣成功培育出富有杮的，而且它們的富有杮更在杮子展覽會中取得冠軍，從此聲名遠播。「富有杮」的水分充足，甜度跟糖度亦很高，口感軟綿。我們一般吃的富有杮，通常都是來自和歌山，價錢十分合理，所以很受歡迎。

近年香港流行的橙色皮黑色果肉那款就更具名氣，果肉還有漂亮花形圖案的花形杮，真名叫杞之川杮，亦是和歌山獨有的名物。香港人稱呼它為黑芝麻柿，其果肉軟腍多汁，甜度比富有杮還要高。現在只有和歌山的杞之川市有培育，而這種杮樹可以種出這種花形杮十分小量，所以比較珍貴，當中價錢比一般富有杮貴近2-3倍左右。

柿的品種實在多不勝數，我最喜歡的有奈良的刀根柿、宮崎縣的太秋柿、愛媛縣的太天柿等，各具特色。宮崎種子田梨園內的太秋柿更是好吃到不得了。太天柿有些更是大到像個南瓜或大過我個頭都有。連續幾年我都有進口愛媛縣的太天柿，名為「福嘉來」，取其名字好，送禮一流，有加持力。而且品嘗過的朋友也十分喜歡這種甜美爽口、 質感綿滑的柿子。「福嘉來」可以說是秋天給朋友及摯愛最好的禮物！

為甚麼秋冬要吃杮？

杮是晚秋水果，秋冬最當造，它營養豐富，維他命C的含量比一般水果高出一至兩倍，中醫師認為杮有清熱去燥、潤肺化痰功效，秋冬吃杮可以減秋燥。還有杮餅，杮餅身上會有層白霜，原來這層白霜很重要，它其實是葡萄糖和果糖的凝結物。由於杮含有大量水分、葡萄糖和果糖，當它被曬成杮餅的時候，水分被蒸發，糖分就會黏在表皮上，形成一層白霜。中醫師認為柿乾有潤燥、化痰和止咳的作用，治療肺熱燥咳的功效，比吃新鮮杮還要好。

杮不能與大閘蟹同吃嗎？

是的，其實不僅是大閘蟹，所有蛋白質豐富的食物都盡量不要與杮同吃，如海鮮、牛奶和雞蛋等。因為杮含有丹寧酸，和蛋白質相遇有機會形成胃杮石，腸胃較差的人尤其要小心。至於為何坊間特別強調杮不能與大閘蟹同吃，是因為兩者都是性質寒涼，傷及脾胃之餘，亦容易導致肚痛和嘔吐。大部分的丹寧酸都是集中於杮皮，想把吃杮的副作用減到最低，就不要進食杮皮了。

如何選擇柿最好呢？

首先看顏色，外皮光滑，顏色鮮艷均勻沒有色斑，葉子翠綠色，就代表熟度剛好，味道甜美。第二要看形狀，果形要圓潤飽滿，不可以有凹陷。謹記留意果萼及底部有沒有裂縫，昆蟲及細菌最喜歡捐入這些罅隙。第三可用手指輕輕感受杮的硬度，甜杮是愈硬愈鮮脆。最後可以拿上手，感受一下重量，愈重就代表水分及糖分愈充足。在市面上可以見到兩款不同樣子的出售，一款是滿布白色粉末；另一款是表皮光滑，滿布白色粉末的常常被人誤以為是殘留的農藥，又或是存放太久導致發霉。事實並非如此！根據日本電視台節目訪問當地果農稱，有白色粉末的更美味，而我自己就較偏愛外皮光滑的。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問