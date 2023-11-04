張敬軒首踏澳洲開騷　逾萬觀眾冒寒見偶像

歌手張敬軒一連兩場的《THE NEXT 20張敬軒巡迴演唱會．澳洲站》日前圓滿結束，在墨爾本站中，軒仔表示觀眾成就了他的一項紀錄：「喺過去3年，連埋今晚，我總共開咗58場嘅演唱會。」全場立即報以歡呼聲及掌聲。

他又謂過去3年的疫情中，由最初以為「冇事嘅」，到後來愈來愈多「封控」，到最後更不能外出，連他的演唱會都受到影響：「一次紅館、一次會展，兩次都係因為Covid嘅原因而要暫停。但係好多謝大家、我嘅歌迷，我會盡我最大嘅努力，將每一首喺我過去呢20年自己嘅音樂生涯當中嘅作品，去同大家分享，再一次多謝今晚每一個朋友遠道嚟『參觀』張敬軒，哈哈。」

除此之外，他又分享自己初入行時的種種經歷與感受，特別是首次見到自己名字及樣貌於卡拉OK中出現：「我一到夜晚就好性感，呀！唔係！好感性。我記得做歌手最開心嘅時間係乜嘢呢？就係聽到我嘅朋友、同事喺卡拉OK唱我自己嘅歌，我第一次喺卡拉OK嘅System入面見到我自己個名同埋自己個樣，就覺得好有成就感。直至近年，我見到自己個名，但係張相唔係我，嗰種感覺真係好特別！」

歌迷的熱情除了在場內，更延續至演唱會後的場外，墨爾本站一場結束後，過百歌迷於場外守候軒仔，雖然現在澳洲是夏天，但日夜溫差極大，晚上只得8度，不過軒仔亦冒着低溫到場外見守候多時、來自澳洲各城市的Fans一面，十分暖心。不過軒仔亦因此患上感冒，所以出發到悉尼一站途中他亦立即服食了強力感冒藥，幸好藥力見效，第二日悉尼站能以最佳狀態示人，更與歌迷來個萬人大合唱，狀態大勇。

除咗「感性軒」，演唱會上軒仔亦不忘發揮其搞笑本色。演唱會期間，軒仔表示很熱，台下歌迷大叫「除衫」，軒仔謂：「唔好啦，咁仲除衫？（歌迷大嗌：除褲）咩話？（歌迷說：我要條毛巾）毛巾都要？我呢兩日嚟到墨爾本，我冇叫人入嚟我酒店房執房，我仲有好多你要唔要呀？哈哈，嗰啲可能真係有毛㗎！攞封利是去換一條毛巾呀？我邊有咁市儈呀，畀你咪畀你囉。」頓時全場尖叫聲不斷。隨後又有女歌迷大叫他除褲，軒仔笑說：「除褲唔係呢個價，（歌迷：我有錢）不如下次喺悉尼開個『張敬軒孖煙煙囪演唱會』啦，我諗大家都未見過有歌手吊吊揈喺個台度唱歌。」

歌迷隨即起哄表示贊成，軒仔沒好氣說：「你哋係咪成日嗌男仔除褲㗎？依家啲女仔真係好鬼猴擒。其實你哋咁樣調戲我真係好咩！（全場大叫：好！）其實我好命啲可能做到你老竇，好！想調戲我吖嘛，我依家就落嚟畀你哋調戲！」落台握手前，軒仔亦向熱情的歌迷溫馨提示一下，並笑說：「上次喺美國做Show係寸步難行，所以希望各位父老鄉親畀條生路我行吓陣間，當我行嚟嘅時候，大家揮吓手、我都握下手呀咁樣，其他嘅嘢就唔好掂住，因為仲有用呀！今晚稍後嘅時間仲有用呀！冇用嗰啲就可以掂。」然後他邊唱《櫻花樹下》及《餘震》，邊行超過逾過百級樓梯與觀眾作近距離接觸，全場萬名歌迷仍跟着唱，亦乘機爭取有利位置跟軒仔握手，場面震憾。

兩場演唱會圓滿結束，歌迷紛紛於網上留言表示雖然軒仔帶病演出，但表演仍十分精彩；又謂他一個星期內走3場，分別是新加坡的音樂節、澳洲兩場演唱會，加上氣候差異，十分辛苦，Show後要好好休息；亦有歌迷感動表示很少香港歌手會到澳洲開Show，但其實澳洲已有不少華人定居，兩場的澳洲演唱會引來眾多已定居的華人進場支持，多謝軒仔帶給他們一個開心的晚上；除此之外，亦有歌迷謂軒仔在演唱會場內從「山腳」走到上「山腰」跟他們近距離見面，令他們超級感動。