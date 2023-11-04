梁凱晴做模特兒赴德國取景　一身素白直言驚似貞子

藝人楊潮凱與梁凱晴（Carina）為J2旅遊節目《咔嚓中歐》任主持，擁有超過10年攝影技術的潮凱，帶住攝影新手Carina，飛到德國及奧地利的攝影師蒲點，以攝影迷角度認識當地名勝，首站兩人到德國柏林取景，Carina透露她首次接觸相機是與家人外遊，認為攝影是用來紀錄生活，留住美好回憶。

而Carina於此行亦有另一重要任務，便是擔任潮凱的攝影模特兒，她於節目中興奮展示隨身攝影器材及戰衣，不過面對一條素白連身裙時，她卻靦覥表示︰「係潮凱大師叫我著嘅，成身都係白色，我就覺得好似女鬼，係一套跳舞攝影造型嚟嘅，希望到時唔好似貞子咁啦!」不過當現場看到作品時，Carina即露出讚賞的眼神。

而有豐富攝影經驗的潮凱，則透露大學時已修讀攝影:「嗰時仲係影菲林機，所以每次按快門前，都會好細心思考同去觀察。」早前他無心插柳參加有「攝影界奧斯卡」之稱的IPA（International Photography Awards）大賽，憑一張名為「A Mysterious Lake」作品，贏得Honorable Mention榮譽，他難掩開心表示︰「其實好有趣，有日社交媒體Pop Ｕp咗呢個比賽出嚟，見到好多出色攝影師都有參加，自己就交咗幅作品去參加。之前未參加過任何比賽，諗住入圍已經好開心，仲贏到獎當然係好大鼓勵。」更笑言專注影風景同人像攝影，除了囡囡Catherine是御用model外，平常都會為藝人朋友拍照，放上社交媒體分享。