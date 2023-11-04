千元雙攝5G機　點解咁受歡迎？

經濟唔好入門手機有價有市，小米旗下子品牌Redmi一向是窮人恩物，最新Redmi 12 5G延續傳統，入場費僅HK$1,500左右，但規格一啲都唔禮，包括6.79吋FHD+ DotDisplay屏幕、SGS低藍光認證、IP53防塵防水及Snapdragon 4 Gen 2處理器等。容量則有8+128GB和8+256GB兩款，俱支援16GB擴展記憶體及1TB擴展儲存空間，加上可加裝microSD卡，一改平價機容量不足這問題。

相機由雙鏡頭組成，包括5,000萬像素主鏡頭及200萬像素景深鏡頭，可拍攝背景虛化相片，同時具備電影模式及縮時攝影功能，電影相機濾鏡更達7款之多，助用戶拍出電影感相片。內置5,000mAh電池，對應18W Type-C快充，待機時間長達23天。特別一提，此機還提供愈來愈少見的3.5mm插孔，方便接駁有線耳機。

同場加映：激平之選

同期平價機仲有部HONOR X6a，價錢低至一張金牛有找，卻搭載6.56吋90Hz屏幕、5,000萬像素主攝像、500萬像素前置鏡頭、MediaTek Helio G36處理器、128GB ROM及5,200mAh大容量電池。美中不足是只兼容4G網絡，略嫌上網有點慢！