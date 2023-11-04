金雞奬紅地氈鬥搶眼球　關曉彤騷長腿與陳妍希性感大鬥法

第36屆中國電影金雞獎閉幕及頒獎禮今晚（４日）於中國廈門隆重舉行，群星雲集，眾女星行紅地氈更是鬥到出戶外，其中關曉彤與陳妍希性感大鬥法，兩人出席閉幕禮前，分別於樹林影靚相，關曉彤穿上黑色中空高衩晚裝裙，大騷白滑長腿，相當養眼！而陳妍希穿上一襲深藍色露肩晚裝，赤腳在草地上奔跑，亦仙氣無限。

除了女星爭妍鬥麗，不少影片亦派出代表現身，電影《怒潮》由張家輝聯同阮經天、王大陸以及馬浴河作代表，他們更齊齊擺出拳頭手勢搶鏡，而電影《非誠勿擾3》則由名導馮小剛與葛優作代表。

男星王一博憑電影《無名》入圍最佳男配角，事前呼聲甚高，可惜，最終敗給電影《封神第一部：朝歌風雲》的李雪健，而憑《長空之王》入圍男配的胡軍，得悉李雪健勝出，即大拍手掌歡呼，戥對方高興！王一博與梁朝偉夫婦分別踏上閉幕禮紅地氈時，已經笑容不多，看似滿懷心事，未知是否有「失獎的預感」。至於最佳女配角，則由黃米依憑《永安鎮故事集》撼贏老戲骨葉童、大熱《封神第一部：朝歌風雲》的袁泉奪得。

勇奪「最佳男配角」的資深演員李雪健曾患鼻咽癌，得奬後盡力受訪，表示今次競爭非常激烈，事關入圍集齊老中青三代演員， 5位獲提名者表現都相當優秀，又坦言本身有欣賞過王一博的演出，自己特別支持影圈新一代， 而戲中他的金句「你是誰的兒子不重要，你是誰才重要」瞬間於網絡瘋傳。